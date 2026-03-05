संस्कृती

Lucky Mulank : 'या' मूलांकाच्या मुली लग्नानंतर नवऱ्यासाठी ठरतात लकी; घरी होतो मोठा धनलाभ, लक्ष्मीच्या पावलाने बदलतात सासरच्यांचे नशीब

Lucky mulank girls who change fortune of in law's : अंकशास्त्रानुसार या सहा प्रकारचे मूलांक असलेल्या मुली सासरी लक्ष्मीचे रूप ठरतात. त्यांच्या आगमनाने पतीचे नशीब चमकते, घरात सुख-समृद्धी आणि अचानक धनलाभ येतो.
Which mulank girls are considered Lakshmi roop in numerology

Saisimran Ghashi
Astrology Prediction : अंकशास्त्रानुसार (Numerology) काही विशिष्ट मूलांकांच्या मुली साक्षात लक्ष्मीचे रूप मानल्या जातात. त्यांच्या पावलांनी सासरच्या घरी सुख, समृद्धी आणि अचानक धनलाभाचे योग जुळून येतात. या मुलींच्या नशिबाचा सकारात्मक प्रभाव त्यांच्या पतीच्या प्रगतीवरही दिसून येतो.

