Lucky Mulank : 'या' मूलांकाच्या मुली लग्नानंतर नवऱ्यासाठी ठरतात लकी; घरी होतो मोठा धनलाभ, लक्ष्मीच्या पावलाने बदलतात सासरच्यांचे नशीब

Astrology Prediction : अंकशास्त्रानुसार (Numerology) काही विशिष्ट मूलांकांच्या मुली साक्षात लक्ष्मीचे रूप मानल्या जातात. त्यांच्या पावलांनी सासरच्या घरी सुख, समृद्धी आणि अचानक धनलाभाचे योग जुळून येतात. या मुलींच्या नशिबाचा सकारात्मक प्रभाव त्यांच्या पतीच्या प्रगतीवरही दिसून येतो..मूलांक ६ज्या मुलींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मूलांक ६ असतो. हा अंक 'शुक्र' ग्रहाचा असून तो ऐश्वर्य, सौंदर्य आणि संपत्तीचा कारक आहे. या मूलांकाच्या मुली सासरी जाताच तिथे आनंदाचे वातावरण निर्माण होते. त्यांच्या आगमनामुळे पतीच्या रखडलेल्या कामांना गती मिळते आणि घरामध्ये चैनीच्या वस्तूंची वाढ होऊन आर्थिक सुबत्ता येते.मूलांक ३३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या मुलींचा मूलांक ३ असतो ज्याचा स्वामी 'गुरु' आहे. या मुली अत्यंत बुद्धिमान आणि संस्कारी असतात. लग्न करून सासरी गेल्यावर त्या केवळ स्वतःच्याच नाही, तर पतीच्या भाग्यातही मोठी वाढ करतात. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे पतीला करिअरमध्ये मोठे यश मिळते आणि घरातील लक्ष्मीची पावले स्थिर राहतात..Marriage Astrology : 'या' महिन्यात जन्मलेल्या व्यक्तीनी अजिबात करू नये 'सिंह' राशीवाल्यांशी लग्न; नाहीतर लग्न अजिबात टिकणार नाही.मूलांक ११, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या मुलींचा मूलांक १ असतो, ज्यावर 'सूर्य' ग्रहाचा प्रभाव असतो. या मुलींमध्ये कमालीचे नेतृत्वगुण असतात. त्या आपल्या पतीला प्रत्येक कठीण प्रसंगात खंबीर पाठिंबा देतात. सासरी गेल्यावर या मुलींच्या आत्मविश्वासामुळे कुटुंबाची समाजात मान-प्रतिष्ठा वाढते आणि घरात सूर्यासारखा प्रकाश म्हणजेच समृद्धी येते..Aurangzeb Crimes : सख्ख्या भावाच्या हत्येपासून पोटच्या मुलाला विष देण्यापर्यंत.! इतिहासात दडवलेत क्रूर औरंगजेबाचे 'हे' 5 काळे कारनामे.मूलांक ५ज्या मुलींचा मूलांक ५ आहे (जन्म तारीख ५, १४ किंवा २३), त्यांच्यावर 'बुध' ग्रहाची कृपा असते. या मुली बोलण्यात अत्यंत चतुर आणि हजरजबाबी असतात. त्यांच्या सासरच्या प्रवेशानंतर व्यापारात किंवा नोकरीत पतीला अचानक मोठे धनलाभ होण्याचे संकेत मिळतात. या मुली घराचा आर्थिक ताळेबंद चोख ठेवतात ज्यामुळे सासरच्या संपत्तीत सतत वाढ होत राहते.मूलांक २ आणि ९मूलांक २ च्या मुली स्वभावाने अत्यंत मृदू असून त्या घराला स्वर्ग बनवतात, ज्यामुळे पतीला मानसिक समाधान लाभून तो कामावर अधिक लक्ष देऊ शकतो. तर मूलांक ९ च्या मुली साहसी असतात. त्यांच्या ऊर्जेमुळे पतीचा आत्मविश्वास वाढतो आणि कुटुंबात कधीही पैशाची कमतरता भासत नाही. अशा प्रकारे हे विशिष्ट अंक असलेल्या मुली सासरच्या घरासाठी खऱ्या अर्थाने भाग्यलक्ष्मी ठरतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.