Life Astrology : 'या' खास राशींच्या लोकांची जीवनरेखा असते 80 वर्षांपेक्षा जास्त, वृद्धत्वावर करतात मात

ज्योतिषशास्त्रानुसार, दीर्घायुष्य हे केवळ नशिबावर नाही, तर त्या राशीच्या स्वभाव, जीवनशैली आणि मानसिकतेवर अवलंबून असते. विशेषतः ८० वर्षांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या व्यक्तींमध्ये विलक्षण संयम आणि शिस्त पाहायला मिळते. मकर (Capricorn) आणि वृषभ (Taurus) या पृथ्वी तत्त्वाच्या राशींच्या व्यक्तींमध्ये नैसर्गिकरीत्याच शारीरिक कणखरपणा असतो. हे लोक आरोग्याबाबत अतिशय जागरूक असतात आणि निसर्गाच्या सानिध्यात राहणे पसंत करतात, ज्यामुळे त्यांचे शरीर दीर्घकाळ साथ देते..दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे मानसिक शांती. तूळ (Libra) आणि कुंभ (Aquarius) राशीचे लोक कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःचे मानसिक संतुलन बिघडू देत नाहीत. हे लोक जास्त ताण घेत नाहीत आणि आयुष्यातील चढ-उतारांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहतात. संशोधनानुसार, जे लोक मानसिकरीत्या स्थिर असतात आणि समाजात मिळून-मिसळून राहतात, त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त असते. या राशींचे लोक सहसा मध्यम मार्ग निवडतात, ज्यामुळे त्यांची जीवनरेखा अधिक प्रबळ आणि लांब होते..Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा.काही राशींमध्ये अफाट जिद्द आणि संकटातून पुन्हा उभे राहण्याची क्षमता असते. वृश्चिक (Scorpio) आणि सिंह (Leo) राशीच्या लोकांमध्ये असलेली ही प्राणशक्ती (Vitality) त्यांना गंभीर आजारांमधूनही लवकर बाहेर काढते. या लोकांची इच्छाशक्ती इतकी प्रबळ असते की, ते वृद्धत्वावर सहज मात करतात. स्वतःला नेहमी सक्रिय ठेवण्याची त्यांची वृत्ती त्यांना ८०-९० वर्षांपर्यंत तरुण ठेवण्यास मदत करते. त्यांच्यासाठी वय हा केवळ एक आकडा असतो..Mulank : 'या' 3 महिन्यात जन्मलेल्या लोकांचे 35 वयानंतर चमकते नशीब; असतात लक्ष्मी-कुबेरचे लाडके, पण त्याआधी करावा लागतो खूप संघर्ष.शेवटी, दीर्घायुष्यासाठी कर्क (Cancer) आणि मीन (Pisces) राशीची भावनिक सुरक्षितता खूप महत्त्वाची ठरते. या राशीचे लोक आपल्या कुटुंबावर जीवापाड प्रेम करतात. कुटुंबाकडून मिळणारा आधार आणि स्नेह त्यांच्या आयुष्यात संजीवनीसारखे काम करतो. ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ज्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत शनी आणि गुरु ग्रहांची स्थिती शुभ असते, त्यांना दीर्घायुष्याचे वरदान मिळते. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि सकारात्मक विचार हीच खऱ्या अर्थाने या राशींच्या दीर्घ जीवनाची गुरुकिल्ली आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. अंकशास्त्रातील ही माहिती सामान्य निरीक्षणांवर आधारित आहे. दीर्घायुष्यासाठी उत्तम आहार, व्यायाम आणि वैद्यकीय सल्ला पाळणे अत्यंत आवश्यक आहे.