संस्कृती

Life Astrology : 'या' खास राशींच्या लोकांची जीवनरेखा असते 80 वर्षांपेक्षा जास्त, वृद्धत्वावर करतात मात

lucky 6 zodiac signs longest life : कोणत्या राशीच्या लोकांची जीवनरेखा 80 वर्षांपेक्षा जास्त असते? जाणून घ्या
Which Zodiac Signs Live the 80 YEARS + Longest According to Astrology

Which Zodiac Signs Live the 80 YEARS + Longest According to Astrology

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

ज्योतिषशास्त्रानुसार, दीर्घायुष्य हे केवळ नशिबावर नाही, तर त्या राशीच्या स्वभाव, जीवनशैली आणि मानसिकतेवर अवलंबून असते. विशेषतः ८० वर्षांचा टप्पा ओलांडणाऱ्या व्यक्तींमध्ये विलक्षण संयम आणि शिस्त पाहायला मिळते. मकर (Capricorn) आणि वृषभ (Taurus) या पृथ्वी तत्त्वाच्या राशींच्या व्यक्तींमध्ये नैसर्गिकरीत्याच शारीरिक कणखरपणा असतो. हे लोक आरोग्याबाबत अतिशय जागरूक असतात आणि निसर्गाच्या सानिध्यात राहणे पसंत करतात, ज्यामुळे त्यांचे शरीर दीर्घकाळ साथ देते.

Loading content, please wait...
Life
Astrology
Zodiac
Zodiac Signs
Astrology Predictions
Zodiac Predictions
Daily Astrology Predictions
Zodiac Signs Forecast
Astrology and Panchang

Related Stories

No stories found.