Ganesh Chaturthi 2025: आपण गणपती बाप्पा 'मोरया' का म्हणतो? हे आहे कारण

Why Is Morya Added to Ganpati Bappa’s Name: दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थी तिथीला आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या गणपती बाप्पाचा वाढदिवस असतो म्हणजेच गणेश चतुर्थी असते. या दिवसापासून पुढचे १० दिवस सगळीकडेच उत्साहाचं, जल्लोषाचं आणि मंगलमय वातावरण असतं. घरोघरी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाते. बाप्पाच्या आवडीचे मोदक आणि इतर पदार्थ बनवून बाप्पाला नैवेद्य दाखवला जातो. आणि सगळेच भक्त एकमुखाने गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया असा जयघोष करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का, की नेहमीच गप्पती बाप्पा म्हटल्यावर मोरया का म्हणतात? चला तर मग जाणून घेऊया यामागची कहाणी. .आपण गणपती बाप्पा 'मोरया' का म्हणतो?गणेशोत्सवात असो, कोणतंही शुभ काम करायला सुरुवात करण्यापूर्वी असो, आपण 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया' असं म्हणतो. पण आपण गणपती बाप्पा म्हटल्यानंतर 'मोरया'च का म्हणतो? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का? बहुतेक जणांना माहित नसले पण याचा संबंध आहे एका निस्सीम गणेशभक्ताशी. पण केवळ एका भक्ताचे नाव गणपती बाप्पाशी का जोडलं गेलं असेल? यामागे एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध आहे, त्याबद्दल जाणून घेऊया..Ganesh Chaturthi 2025: आश्रमातला उपद्रवी उंदीरच बनला बाप्पाचा साथीदार; वाचा बाप्पाच्या वाहनामागची अद्भुत गोष्ट.मोरया गोसावींचा लाडक्या बाप्पासोबत काय आहे संबंध?पिंपरी चिंचवड मधील मोरया गोसावी हे प्रसिद्ध देवस्थान आहे. मूळचे मोरगाव येथील असलेले मोरया गोसावी हे गणपतीचे मोठे भक्त होते. थेऊर या गावी जाऊन त्यांनी चिंतामणीची घोर तपश्चर्या केली. त्यांची ही निस्वार्थ भक्ती पाहून चिंतामणी प्रसन्न झाले आणि मोरया गोसावी यांना अष्टसिद्धी प्राप्त झाल्या अशी आख्यायिका आहे.यानंतर मोरया गोसावी पुन्हा मोरगावला परतले आणि तेथे दीन-दुबळ्या, गरजू लोकांच्या सेवेत स्वतःला वाहून घेतले. समाजकार्यात गुंतल्यामुळे त्यांना ध्यानधारणेसाठी वेळ कमी मिळू लागला आणि म्हणूनच त्यांनी चिंचवडजवळील किवजाई वनक्षेत्रात वास्तव्यास सुरुवात केली. तेथून दर महिन्याच्या प्रतिपदेला ते मोरगावला जात, चतुर्थीला गणेशपूजा करून पंचमीला उपवास सोडून चिंचवडला परत येत. अशी त्यांची नियमित दिनचर्या होती. काळ जसजसा पुढे गेला तसतसे चिंचवड हे एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून विकसित झाले..एका प्रचलित आख्यायिकेनुसार इ. स. १४८९ मध्ये मोरया गोसावी नेहमीप्रमाणे मोरगावच्या यात्रेसाठी गेले होते. त्यावेळी मयूरेश्वराने त्यांना दर्शन दिलं होतं. तेव्हा “आता तू वृद्ध झालास, वारी करताना तुला होणारे कष्ट मी पाहू शकत नाही. म्हणूनच यापुढे तुला मोरगावला येण्याची गरज नाही, मीच चिंचवडला येईन”, असं मयूरवेश्वर म्हणाले होते.दुसऱ्याच दिवशी, नदीत स्नान करत असताना त्याच्या ओंजळीत शेंदरी रंगाची एक सुंदर मूर्ती प्रकट झाली. त्यांनी त्या मूर्तीला भक्तिभावाने देऊळवाड्यात आणून तिची प्राणप्रतिष्ठा केली..Ganesh Chaturthi 2025: भारतभर गाजणारा बाप्पांचा जल्लोष! जाणून घ्या विविध राज्यांतील खास गणेशोत्सवाच्या परंपरा.नंतर इ. स. १५६१ मध्ये मार्गशीर्ष वद्य षष्टीच्या दिवशी मोरया गोसावी यांनी समाधी घेतली. आज चिंचवडमध्ये उभे असलेले प्रसिद्ध मोरया गोसावी गणपती मंदिर हे त्यांच्या समाधीस्थळीच उभारले गेले आहे. त्यानंतर त्यांचा पुत्र चिंतामणी यांनी समाधीवर सिद्धी-बुद्धीसह मोरयाची मूर्ती स्थापली. मंदिराच्या परिसरात आजही मंगलपूर्ती वाडा, म्हणजेच देऊळवाडा आहे, जिथे आणखी एक सुंदर गणेशमूर्ती विराजमान आहे.मोरया गोसावींच्या अखंड भक्तीमुळेच गणपतीचे नाव त्यांच्या नावाशी जोडले गेले. म्हणूनच आजही लोक फक्त “गणपती बाप्पा” असे न म्हणता “गणपती बाप्पा मोरया” असा घोष करतात. पुण्यातील चिंचवड गावातून सुरू झालेला हा जयघोष आज संपूर्ण भारतात दुमदुमतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.