Vastu Tips: घरातील देव्हाऱ्यात गणपतीच्या २ मूर्ती ठेवल्या तर काय घडते? वास्तुशास्त्र काय सांगते? जाणून घ्या नियम...

Vastu Rules for Lord Ganesha Idols: प्रत्येक हिंदू कुटुंबाच्या देवघरात विघ्नहर्त्या श्री गणेशाची मूर्ती किंवा फोटो असतोच. बाप्पाबद्दल असलेल्या श्रद्धेपायी आणि प्रेमापोटी अनेक लोक निरनिराळ्या रूपांतील गणपतीच्या मूर्ती जमा करून देवघरात ठेवतात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार देवघरात देवांच्या मूर्तींची संख्या, त्यांची रचना आणि स्थापनेची दिशा यांबाबत कडक नियम सांगण्यात आले आहेत.वास्तुशास्त्रानुसार गणेश मूर्तीशी संबंधित महत्त्वाचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत- .देवघरात गणेश मूर्तींची संख्या किती असावी?वास्तुशास्त्रानुसार देवघरात किंवा एकाच घरात एकापेक्षा जास्त मूर्ती असण्याने उर्जेचा समतोल बिघडू शकतो-एकच मूर्ती शुभ: घरातील देवघरात गणपतीची फक्त एकच मूर्ती असणे सर्वात शुभ आणि फलदायी मानले जाते. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जेचा संचार होतो आणि पूजेच्या वेळी मन एकाग्र राहते.दोन मूर्ती असल्यास: जर देवघरात दोन मूर्ती असतील, तर त्या कधीही एकमेकांसमोर किंवा एकमेकांकडे पाठ करून ठेवू नयेत. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वादविवाद वाढू शकतात.तीन मूर्ती अत्यंत अशुभ: वास्तुशास्त्रात '3' ही संख्या गणपतीच्या मूर्तींसाठी अत्यंत अशुभ मानली जाते. एकाच देवघरात तीन गणेश मूर्ती असल्यास घरातील कामांत सातत्याने अडथळे येतात आणि कौटुंबिक शांतता भंग पावते..Vastu Tips: घरात क्रिस्टल पिरामिड ठेवल्यावर काय होते? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे अन् महत्त्वाचे नियम... .बाप्पाची सोंड कोणत्या बाजूला असावी?डाव्या बाजूची सोंड (वाममुखी गणपती): घरातील पूजेसाठी डाव्या बाजूला सोंड असलेली मूर्ती सर्वोत्तम मानली जाते. हा गणपती शांत, प्रसन्न आणि गृहस्थांसाठी सुख-समृद्धी देणारा मानला जातो.उजव्या बाजूची सोंड (सिद्धिविनायक): उजव्या बाजूला सोंड असलेल्या गणपतीची पूजा करण्याचे नियम अत्यंत कडक असतात. नियम पाळण्यात त्रुटी राहिल्यास दोष लागतो, त्यामुळे संसारी लोकांनी घरात डाव्या सोंडेचीच मूर्ती ठेवावी..स्थापनेची योग्य दिशा अन् पाठीमागील रहस्यउत्तम दिशा: बाप्पाची मूर्ती ठेवण्यासाठी उत्तर, ईशान्य (North-East) किंवा पूर्व दिशा सर्वात शुभ मानली जाते. ईशान्य दिशा ही आध्यात्मिक ऊर्जेचा केंद्रबिंदू असते.दक्षिण दिशा टाळा: गणपतीची मूर्ती किंवा तिचे तोंड कधीही दक्षिण दिशेला नसावे.पाठीमागे दारिद्र्य: गणपतीच्या पाठीमागे 'दारिद्र्य' वास करते अशी मान्यता आहे. त्यामुळे बाप्पाची पाठ घराच्या कोणत्याही मुख्य भागाकडे किंवा मोकळ्या जागेकडे नसावी. मूर्ती नेहमी भिंतीला लागूनच ठेवावी..मूर्तीचे स्वरूप व महत्वाच्या वास्तु टिप्सबसलेला गणपती: घरासाठी नेहमी 'बैठकीचा' (बसलेल्या स्वरूपातील) गणपती निवडावा. यामुळे घरात लक्ष्मी स्थिर राहते.योग्य धातू: पूजेसाठी माती, चांदी किंवा पितळाची मूर्ती वापरणे उत्तम मानले जाते. प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) ची मूर्ती पूजेत ठेवणे टाळावे.'या' चुका टाळा: घरात तुटलेली किंवा खंडित झालेली मूर्ती अजिबात ठेवू नका. तसेच बेडरूममध्ये, बाथरूमच्या भिंतीला लागून किंवा जिन्याच्या (पायऱ्यांच्या) खाली देवघर किंवा बाप्पाची मूर्ती ठेवल्यास मोठा वास्तुदोष निर्माण होतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Vastu Tips: घरात मांजर पाळताय? मांजर पाळण्यापूर्वी जाणून घ्या वास्तुचे 'हे' नियम; नाहीतर वाढेल नकारात्मक ऊर्जा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.