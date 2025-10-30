संस्कृती

Baba Vanga Horoscope Prediction : भयंकर ! पूर्वेत युद्ध ते सोन्याच्या किंमतीत महत्वाचे बदल ; बाबा वेंगाची 2026 साठीचं भाकीत उघड

Baba Vanga Future Prediction For New Year 2026 : बुल्गारिया देशातील प्रसिद्ध भविष्यवेत्ती बाबा वेंगाची 2026 या नव्या वर्षासाठीची भविष्यवाणी उघड झाली आहे. या वर्षी कोणत्या महत्त्वाच्या घटनांचं त्यांनी भाकीत केलं आहे जाणून घेऊया.
Baba Vang Future Prediction For New Year 2026

kimaya narayan
Updated on

Marathi Rashi Fal : सध्या देश आणि विदेशात घडणाऱ्या राजकीय,सामाजिक आणि नैसर्गिक घटनांमुळे सगळेचजण हादरून गेले आहेत. सततची युद्ध, हल्ले आणि नैसर्गिक आपत्ती या घटनांमुळे हे जग संपणार अशी भीती अनेकांना वाटू लागली आहे. पण याविषयी आतापर्यंत कुणीही तंतोतंत खुलासा केला नाहीये. पण या जगात असे काही भविष्यवेत्ते होऊन गेले ज्यांनी प्राचीन काळात केलेली भाकीत खरी ठरली.

