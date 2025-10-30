Baba Vanga Horoscope Prediction : भयंकर ! पूर्वेत युद्ध ते सोन्याच्या किंमतीत महत्वाचे बदल ; बाबा वेंगाची 2026 साठीचं भाकीत उघड

Marathi Rashi Fal : सध्या देश आणि विदेशात घडणाऱ्या राजकीय,सामाजिक आणि नैसर्गिक घटनांमुळे सगळेचजण हादरून गेले आहेत. सततची युद्ध, हल्ले आणि नैसर्गिक आपत्ती या घटनांमुळे हे जग संपणार अशी भीती अनेकांना वाटू लागली आहे. पण याविषयी आतापर्यंत कुणीही तंतोतंत खुलासा केला नाहीये. पण या जगात असे काही भविष्यवेत्ते होऊन गेले ज्यांनी प्राचीन काळात केलेली भाकीत खरी ठरली. .या भविष्यवेत्त्यांमध्ये महत्त्वाचं नाव घेतलं जात ते नास्त्रेदमस यांचं. त्यांनी केलेली जवळजवळ सगळीच भाकितं खरी ठरली होती. त्या पाठोपाठ ज्यांचं नाव घेतलं जात त्या आहे बुल्गारिया देशातील बाबा वांगा. त्यांचं खरं नाव पांडेवा दिमित्रोवा होतं पण नंतर त्यांना बाबा वांगा हे नाव पडलं. 1911 मध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. लहान वयातच त्या अंध झाल्या पण भविष्य पाहण्याची शक्ती त्यांच्याकडे होती. .2025 या वर्षाने हक्क माजवल्यानंतर येणारं नवीन वर्षं कसं असेल याची धाकधूक सग्यांच्या मनात दिसून येतेय. त्यातच आता बाबा वांगाची नव्या वर्षाची भविष्यवाणी समोर आली आहे. येत्या नवीन वर्षात काय महत्त्वपूर्ण घटना घडणार आहेत जाणून घेऊया. .युद्ध आणि नव्या नेत्याचा उदय 2026 साठीच्या भाकितामध्ये बाबा वांगांनी भाकीत केलं आहे की,"पूर्वेकडून एक वादळ उठेल आणि पश्चिमेला राख करेल" आता या भाकिताचे अनेक अर्थ काढले गेले आहेत. काहींनी याचा अर्थ पूर्वेकडे युद्ध सुरु होणार असून ते नंतर त्या देशांपुरते मर्यादित न राहता सगळ्या जगात होईल आणि त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांची सत्ता उध्वस्त होईल असा अर्थ घेतला आहे. तसंच बाबा वेंगाने एका शक्तिशाली नेत्याची भविष्यवाणी केली आहे जो राख आणि रक्तातून उठेल म्हणजे या युद्धातून एक शक्तिशाली नेता अस्तित्वात येईल जो या जगाचा स्वामी बनेल. .निसर्गाचा कोप !याशिवाय पृथ्वी आता टिकणार नाही. येणाऱ्या वर्षात ठिकठिकाणी भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रीवादळे होतील. ज्यामुळे जगाचा नकाशा बदलेल. पृथ्वीचा एक दशांश भाग गायब होईल. याचा अर्थ असा की येणाऱ्या वर्षातही अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना जगाला करावा लागणार आहे. यामुळे पृथ्वीचा काही भाग कायमचा पाण्याखाली जाऊ शकतो. .भारतात काय घडणार ?भारतात पुन्हा एकदा पूर, भूस्सखलन आणि तापमानवाढीचा सामना करावा लागेल. अनेक ठिकाणी आंदोलने होतील. पाणी टंचाई वाढेल. याचा राजकारणावरही परिणाम होईल. .आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे गुलाम !2027 पर्यंत संपूर्ण जग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं गुलाम होईल. त्यामुळे काही नवे आजारही उद्भवतील. लोक स्वतःला सुपरह्युमन समजतील. येत्या काही वर्षांत रासायनिक आणि जैविक युद्ध होऊ शकतात. .New Year Prediction 2026 : येणाऱ्या नव्या वर्षात 'या' राशींचा गोल्डन टाईम होणार सुरु ! बक्कळ पैसा आणि सगळी स्वप्न होणार पूर्ण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.