Financial Horoscope: महाशिवरात्रीनंतरचे सूर्यग्रहण ठरणार लकी! ‘या’ 5 राशींना होणार प्रचंड आर्थिक फायदा

Maha Shivratri solar eclipse zodiac signs: यंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. दोन दिवसांनी म्हणजेच 17 फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण लागणार आहे. हे सूर्यग्रहण कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात लागणार आहे. हे ग्रहण दुपारी 3 वाजून 26 मिनिटांनी लागणार असून संध्याकाळी 7 वाजून 57 मिनिटांपर्यंत चालणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. त्यामुळे त्याचा सुतक काळ वैध राहणार नाही. ज्योतिषी म्हणतात की सूर्यग्रहण काही राशींसाठी अशुभ आणि काहींसाठी शुभ ठरू शकते. ज्योतिषशास्त्रीय वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण पुढील राशींना आर्थिक लाभ देणारे असणार आहे. .मिथुनया राशीच्या लोकांची करिअरमध्ये चांगली वाढ होऊ शकते. तसेच आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.उत्पन्न वाढेल, तर खर्च कमी राहील. खेळांमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठी काळ अनुकूल असणार आहे. नवीन योजना यशस्वी होण्याची शक्यता आहे..मेषवर्षातील पहिले सूर्यग्रहण फायदेशीर ठरू शकते. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवीन संधी शक्य आहेत. पदोन्नती देखील जवळ येत आहे. हा काळ व्यावसायिकांसाठी देखील आशादायक आहे.लवकरच तुमचा नफा दुप्पट होऊ शकतो..Solar Eclipse 2026: 17 फेब्रुवारीला वर्षातील पहिलं सूर्यग्रहण! भारतात दिसणार का? जाणून घ्या काय करावं अन् काय टाळावं.धनुसूर्यग्रहणामुळे धनु राशीच्या लोकांचे भाग्यही सुधारेल. पैसे सहज मिळतील.कुटुंबातील एखाद्या सदस्याची कामगिरी तुम्हाला आनंदित करेल. नवीन उपक्रम सुरू करण्यासाठी हा चांगला काळ असल्याचे दिसते. घर किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याची शक्यता आहे..सिंहकामाच्या ठिकाणी काही सकारात्मक बदल घडू शकतात. पदोन्नती शक्य आहे आणि एखादा महत्त्वाचा व्यवसाय करार अंतिम होऊ शकतो. तुमचे आरोग्यही चांगले राहील. पती-पत्नीमधील प्रेम आणि आपुलकी वाढेल. एकंदरीत, हा काळ तुमच्यासाठी अनुकूल असेल..Maha Shivratri Zodiac Prediction 2026: महाशिवरात्रीला भाग्याचा उदय! ‘या’ 3 राशींचा सुरू होणार गोल्डन टाइम.तूळतूळ राशीच्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. कुठेतरी अडकलेले पैसे त्यांना परत मिळू शकतील. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांना वाहन किंवा मालमत्तेशी संबंधित आनंद अनुभवता येईल. कोणत्याही मोठ्या दुर्दैवी किंवा अपघातापासून त्यांचे संरक्षण होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.