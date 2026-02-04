संस्कृती

Financial Horoscope: महाशिवरात्रीनंतरचे सूर्यग्रहण ठरणार लकी! ‘या’ 5 राशींना होणार प्रचंड आर्थिक फायदा

Mahashivratri grahan rashifal: यंदा 15 फेब्रुवारीला महाशिवरात्री असून 17 फेब्रुवारी सूर्यग्रहण लागणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही, त्यामुळे सुतक काळ वैध नाही. ज्योतिषी म्हणतात की हे सूर्यग्रहण 12 राशींपैकी काही राशींसाठी लकी ठरणार आहे.
Which zodiac signs get money after solar eclipse

Which zodiac signs get money after solar eclipse

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Maha Shivratri solar eclipse zodiac signs: यंदा महाशिवरात्री 15 फेब्रुवारी रोजी साजरी केली जाणार आहे. दोन दिवसांनी म्हणजेच 17 फेब्रुवारी रोजी सूर्यग्रहण लागणार आहे. हे सूर्यग्रहण कुंभ राशी आणि धनिष्ठा नक्षत्रात लागणार आहे. हे ग्रहण दुपारी 3 वाजून 26 मिनिटांनी लागणार असून संध्याकाळी 7 वाजून 57 मिनिटांपर्यंत चालणार आहे. हे सूर्यग्रहण भारतात दिसणार नाही. त्यामुळे त्याचा सुतक काळ वैध राहणार नाही. ज्योतिषी म्हणतात की सूर्यग्रहण काही राशींसाठी अशुभ आणि काहींसाठी शुभ ठरू शकते. ज्योतिषशास्त्रीय वर्षातील पहिले सूर्यग्रहण पुढील राशींना आर्थिक लाभ देणारे असणार आहे.

