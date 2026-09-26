ऑक्टोबरमध्ये येणार १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार, पेट्रोलचा खर्च फक्त २५ रुपये लीटर; गडकरींचा मोठा दावा

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार लॉन्च होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या कारच्या वापराचा खर्च जवळपास २५ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोलच्या दराने कार चालवण्याइतका असेल, असं त्यांनी सांगितलं. टोयोटाच्या इनोव्हा फ्लेक्स-फ्यूल कारच्या लॉन्चसाठी आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये बोलावण्यात आलं असल्याचंही ते म्हणाले..नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही इनोव्हा पेट्रोलऐवजी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणार आहे. विशेष म्हणजे, कार चालत असताना ती ६० टक्के वीजही निर्माण करेल, असा दावा त्यांनी केला आहे. जगातील १९ देशांमध्ये इथेनॉलचा वापर होत असल्याचंही गडकरी यांनी सांगितलं. भारतामध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरणाऱ्या वाहनांबाबत आतापर्यंत कोणतीही मोठी तक्रार आलेली नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, E20 पेट्रोलमुळे वाहनांच्या मायलेजवर आणि इंजिनच्या कामगिरीवर परिणाम होतो का, याबाबत सध्या सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे..Premium|US National Debt : अमेरिकेचे कर्ज ४० लाख कोटी डॉलरवर; डॉलरच्या वर्चस्वाला धोका? .केंद्र सरकारने याआधी वाहन उत्पादक कंपन्या, ऑटोमोबाइल संघटना किंवा ग्राहक गटांकडून E20 इंधनामुळे मायलेज, इंजिनची कार्यक्षमता किंवा देखभाल खर्चाबाबत कोणतीही मोठी ठोस तक्रार मिळालेली नसल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान, टोयोटाची ही कार भारतातील पहिली फ्लेक्स-फ्यूल कार नाही. जूनमध्ये मारुती सुझुकीने देशातील पहिली फ्लेक्स-फ्यूल पॅसेंजर कार लॉन्च केली होती. अशी वाहनं E20 पासून शुद्ध इथेनॉलपर्यंतच्या मिश्रणावर चालू शकतात..जगभरात तेलाच्या दरात चढ उतार ज्यामुळे होतात त्या इराणमध्ये इंधन दरात दुप्पट वाढ, किंमत वाचून बसेल धक्का.गडकरी यांनी बाइक टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचाही मुद्दा मांडला. आधीपासून दुचाकी असलेल्या लोकांना त्यातून अतिरिक्त कमाईची संधी मिळू शकते, असं त्यांनी सांगितलं. सर्व राज्यांनी हा पर्याय स्वीकारल्यास मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, असा दावाही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.