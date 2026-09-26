देश

ऑक्टोबरमध्ये येणार १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार, पेट्रोलचा खर्च फक्त २५ रुपये लीटर; गडकरींचा मोठा दावा

100% Ethanol Car Launch in October : टोयोटाच्या इनोव्हा फ्लेक्स-फ्यूल कारच्या लॉन्चसाठी आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये बोलावण्यात आलं असल्याचंही ते म्हणाले.
100 percent ethanol car

100 percent ethanol car

esakal

Shubham Banubakode
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केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार लॉन्च होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या कारच्या वापराचा खर्च जवळपास २५ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोलच्या दराने कार चालवण्याइतका असेल, असं त्यांनी सांगितलं. टोयोटाच्या इनोव्हा फ्लेक्स-फ्यूल कारच्या लॉन्चसाठी आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये बोलावण्यात आलं असल्याचंही ते म्हणाले.

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Nitin Gadkari
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