Coronavirus : भारतात वाढताहेत कोरोनाचे रुग्ण; रुग्णांची संख्या...

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसने आता भारतातही धुमाकूळ घातला आहे. त्यानंतर भारतात आत्तापर्यंत 28 जणांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज (बुधवार) दिली.

कोरोना व्हायरसने जगभरात अक्षरश: थैमान घातले आहे. यातील रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 78 हजारांपेक्षा अधिक आहे. तर यातील मृतांची संख्या 2800 पेक्षा अधिक आहे. ज्या भारतीयांना कोरोनाची लागण झाली, यामध्ये 21 पैकी 14 नागरिक हे इटालियन आहेत. त्यांना आता इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, छावला येथे ठेवण्यात आले आहे. या सर्वांची चाचणी घेण्यात आली होती. यामध्ये कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती मिळत आहे.

तसेच काल दिल्ली, हैदराबाद आणि जयपूर येथे संशयित रुग्ण आढळले होते. त्यानंतर या सर्वांची संख्या आता 28 झाली आहे. नोएडा येथे कोरोना व्हायरसच्या संशयातून तीन लहान मुलांसह इतर सहा जणांचे नमुने घेण्यात आले. या सर्वांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील प्रमुख शहरांपैकी एक असलेल्या आग्र्याला कोरोनाने आपले लक्ष्य बनवले आहे. आग्र्यातील सहा जणांना कोरोनाही लागण झाल्याचं सॅम्पल टेस्टमधून पुढे आलं आहे. दिल्लीतील कोरोना व्हायरसने ग्रासलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आल्यामुळे या सहा जणांना कोरोनाची लागण झाल्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.

Union Health Minister Harsh Vardhan: 14 out of 21 Italian nationals have found positive for coronavirus. They have been sent to at Indo-Tibetan Border Police's (ITBP) quarantine facility in Chhawla. pic.twitter.com/IJqP1e13tT

— ANI (@ANI) March 4, 2020