देश

Parliament Monsoon Session: १७५ कोटी रुपयांचा चुराडा; ११७ तास वाया, २५ दिवसांत एकूण १९ बैठका

175 Crore Spent In 19 Meetings Over Just 25 Days: पावसाळी अधिवेशनात २५ दिवसांत फक्त १९ बैठका; नीट पेपरफुटी, परीक्षा गैरव्यवहार आणि विरोधकांच्या गदारोळामुळे १७५ कोटींचा खर्च व ११७ तास वाया
175 Crore Rupees Spent And 117 Hours Lost In 19 Meetings Over 25 Days Sparks Debate Over Government Spending

175 Crore Rupees Spent And 117 Hours Lost In 19 Meetings Over 25 Days Sparks Debate Over Government Spending

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: गेल्या २० जुलैपासून सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी, १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित कालावधीसाठी  तहकूब करण्यात आले. नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी विरोधात जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जेन-झी आंदोलनाच्या सावटाखाली संपलेल्या या अधिवेशनात २५ दिवसांच्या कालावधीत एकूण १९ बैठका झाल्या. पण नीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांतील गैरव्यवहारावरून विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळाचे या अधिवेशनाला गालबोट लागले.    

Loading content, please wait...
Monsoon Session
Meetings
Government
India parliament updates
Marathi News Esakal
www.esakal.com