Parliament Monsoon Session: १७५ कोटी रुपयांचा चुराडा; ११७ तास वाया, २५ दिवसांत एकूण १९ बैठका

नवी दिल्ली: गेल्या २० जुलैपासून सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गुरुवारी, १३ ऑगस्ट रोजी अनिश्चित कालावधीसाठी तहकूब करण्यात आले. नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी विरोधात जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जेन-झी आंदोलनाच्या सावटाखाली संपलेल्या या अधिवेशनात २५ दिवसांच्या कालावधीत एकूण १९ बैठका झाल्या. पण नीट पेपरफुटी आणि विविध परीक्षांतील गैरव्यवहारावरून विरोधकांनी घातलेल्या गदारोळाचे या अधिवेशनाला गालबोट लागले. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .ठळक नोंदीअठराव्या लोकसभेत अर्ध्या तासाच्या आणि अल्पकालीन चर्चांमध्ये लक्षणीय घटसलग दुसऱ्या अधिवेशनात लोकसभेत खासगी सदस्यांच्या कामकाजावर चर्चा नाहीलोकसभेच्या कामकाजाच्या नियोजित वेळेपैकी ८५ टक्के वेळ वाया राज्यसभेचे कामकाज नियोजित वेळेच्या केवळ ३३ टक्के .मंजूर झालेली विधेयकेया अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत ११ विधेयके आणि राज्यसभेत २ विधेयके मांडण्यात आली. दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रत्येकी १२ विधेयके मंजूर झाली.लोकसभेने मंजूर केलेली विधेयके : १२ १. सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६ २. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ३. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ४. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ ५. विनियोजन (क्रमांक ३) विधेयक, २०२६ ६. बँकर्सच्या पुस्तकांमधील नोंदींचा पुरावा विधेयक, २०२६ ७. कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ८. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ९. न्यायाधिकरण दुरुस्ती विधेयक, २०२६ १०. केरळ (नाव बदल) विधेयक, २०२६ ११. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ १२. खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.राज्यसभेत मंजूर केलेली विधेयके : १२ १. राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ २.सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य मार्गांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ ३. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ४. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ५. सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) दुरुस्ती विधेयक, २०२६६. विनियोजन (क्रमांक ३) विधेयक, २०२६७. बँकर्सच्या पुस्तकांमधील नोंदींचा पुरावा विधेयक, २०२६८. कर आकारणी आणि इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६९. केरळ (नाव बदल) विधेयक, १०. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ , ११. न्यायाधिकरण दुरुस्ती विधेयक१२. खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.