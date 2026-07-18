Sonam Wangchuk Indira Gandhi : सोनम वांगचुक यांच्या वडिलांचं उपोषण अन् इंदिरा गांधींची लेहला धाव; १९८४ मधील तो ऐतिहासिक प्रसंग काय होता?

Sonam Wangchuk Father Hunger Strike : जंतरमंतर येथे उपोषणाला बसलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला काँग्रेसने पाठिंबा दर्शवताना ४२ वर्षांपूर्वीच्या एका ऐतिहासिक घटनेची आठवण करून दिली आहे. १९८४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लडाखमध्ये जाऊन सोनम वांगचुक यांचे वडील सोनम वांग्याल यांची उपोषणस्थळी भेट घेतली होती..काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी या घटनेचा उल्लेख केल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर काँग्रेसचे खासदार पवन खेरा यांनी जंतरमंतर येथे जाऊन सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. भेटीनंतर त्यांनी सांगितले की, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांशी संवाद साधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींनीही हाच मार्ग स्वीकारला होता..१९८४ मध्ये काय घडले होते?१९८४ मध्ये सोनम वांगचुक यांचे वडील सोनम वांग्याल यांनी लडाखमधील विविध समाजांना अनुसूचित जमाती (ST) दर्जा, आरक्षण आणि अन्य सवलती मिळाव्यात, या मागण्यांसाठी पाच दिवसांचे उपोषण केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी स्वतः लेह येथे पोहोचल्या. त्यांनी सोनम वांग्याल यांच्याशी चर्चा करून सरकार त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर वांग्याल यांनी उपोषण मागे घेतले.मात्र, त्याच वर्षी इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यानंतरही लडाखमध्ये अनुसूचित जमातीच्या दर्जासाठी आंदोलन सुरूच राहिले. अखेर १९८९ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लडाखमधील आठ समुदायांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला..सोनम वांग्याल कोण होते?सोनम वांग्याल हे जम्मू-काश्मीरचे माजी आमदार आणि मंत्री होते. त्यांनी लडाखच्या हक्कांसाठी अनेक वर्षे संघर्ष केला. अनुसूचित जमातीच्या दर्जासाठीच्या आंदोलनात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. १९९८ मध्ये त्यांचे निधन झाले.सध्या त्यांचे पुत्र सोनम वांगचुक विविध मागण्यांसाठी उपोषण करत असून, त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर १९८४ मधील इंदिरा गांधी आणि सोनम वांग्याल यांच्या भेटीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.