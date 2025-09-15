देश

Crime: अनैसर्गिक कृत्य! २ तरुणांच्या गुप्तांगावर २३ वेळा स्टेपल अन् मिरचीचा स्प्रे...; जोडप्याचा कारनामा, भयंकर कारण समोर

Kerala Couple 2 Youths Tortured: मानवतेला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. नराधम जोडप्याने दोन तरूणांवर केलेल्या अत्याचाराने संतापाची लाट उसळली आहे. विकृत मनाची थरकाप उडवणारी कहाणी वाचून थक्क व्हाल.
केरळमधील एका जोडप्याने प्रथम दोन पुरुषांना त्यांच्या घरी बोलावले. त्यानंतर त्यांच्यावर मिरचीचा स्प्रे फेकला. ते दोघे तेथेच न थांबता पुरूषांना मारहाण केल्यानंतर दोघांच्याही गुप्तांगावर वार केले. त्यानंतर भयंकर कृत्य घडले आहे. जोडप्याने केलेल्या या धक्कादायक कृत्याची चर्चा होत आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.

