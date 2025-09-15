Crime: अनैसर्गिक कृत्य! २ तरुणांच्या गुप्तांगावर २३ वेळा स्टेपल अन् मिरचीचा स्प्रे...; जोडप्याचा कारनामा, भयंकर कारण समोर

केरळमधील एका जोडप्याने प्रथम दोन पुरुषांना त्यांच्या घरी बोलावले. त्यानंतर त्यांच्यावर मिरचीचा स्प्रे फेकला. ते दोघे तेथेच न थांबता पुरूषांना मारहाण केल्यानंतर दोघांच्याही गुप्तांगावर वार केले. त्यानंतर भयंकर कृत्य घडले आहे. जोडप्याने केलेल्या या धक्कादायक कृत्याची चर्चा होत आहे. या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपींची ओळख जयेश आणि त्याची पत्नी रेश्मी अशी झाली आहे. ही घटना १ सप्टेंबर आणि ५ सप्टेंबर रोजी घडली. या जोडप्याने प्रथम १ सप्टेंबर रोजी अलाप्पुझातील नीलमपेरूर येथील एका व्यक्तीला आणि ५ सप्टेंबर रोजी पठाणमथिट्टा येथील रानी येथील दुसऱ्या व्यक्तीला त्यांच्या घरी बोलावले. १९ वर्षीय नीलमपेरूरला प्रथम बांधण्यात आले. तसेच त्याला खंजीरने धमकावण्यात आले. त्यानंतर लोखंडी रॉडने मारहाण करण्यात आली. .Crime: शाळेचा गणवेश, विषाचे पाकीट अन् तोंडातून फेस...; १४ वर्षांच्या विवाहित मुलीचा गूढ अवस्थेत मृतदेह आढळला, काय घडलं?.सायकलची साखळी आणि कापण्याच्या प्लायरने हल्ला करण्यात आला. त्यानंतर या जोडप्याने त्याचे दोन मोबाईल फोन हिसकावले. त्याच्या गुप्तांगावर मिरचीचा स्प्रे फवारला. त्याच्या पाकिटातून १९,००० रुपये चोरले आणि त्याला घटनेची माहिती न देण्याची धमकी देऊन त्याला ऑटो-रिक्षा स्टँडवर सोडून दिले. ५ सप्टेंबर रोजी, जयेशसोबत काम करणाऱ्या दुसऱ्या पीडितेलाही लोखंडी रॉडने मारहाण करण्यात आली. त्याच्या शरीरावर २३ ठिकाणी स्टेपल मारण्यात आले..ज्यामध्ये त्याचे पैसे आणि मोबाईल फोन लुटण्यात आले आणि त्याला एका निर्जन भागात सोडून देण्यात आले. पीडितांपैकी एकाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले तेव्हा ही घटना उघडकीस आली. अरनमुला पोलीस स्टेशनच्या एका अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, सुरुवातीला पीडितने खोटे विधान केले की त्याच्यावर अज्ञात लोकांनी हल्ला केला. परंतु जेव्हा त्याला पुन्हा विचारण्यात आले तेव्हा त्याने सांगितले की या छळामागे जयेश आणि रेश्मीचा हात आहे. त्यांचा हेतू जाणून घेण्यासाठी त्यांची अधिक चौकशी केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले. .Viral: पहिल्यांदा चावला तर १० दिवस तुरुंग; पुन्हा चावला तर आजीवन कारावास, भटक्या कुत्र्यांसाठी प्रशासनाचा अनोखा नियम.या दरम्यान एका पोलीस सूत्राने सांगितले की, रेश्मीने दोन्ही पीडितांशी संबंध ठेवले होते. जयेशला रेश्मीच्या व्हॉट्सअॅप चॅट्सबद्दल कळताच तो संतापला. त्याने बदला घेण्याची योजना आखली. रेश्मीला या योजनेत सामील केले. रानी येथील रहिवासी असलेल्या २९ वर्षीय पीडित तरुणाने पोलिसांना सांगितले की, जयेशला मी ओणमच्या दिवशी त्याच्या घरी येऊन उत्सवात सहभागी व्हावे अशी त्याची इच्छा होती. मी त्याच्या घरी पोहोचताच जयेशने माझ्यावर मिरचीचा स्प्रे फेकला. विनाकारण मारहाण केली. .BMWने उडवलं, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील उपसचिवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर; महिलेला अटक.माझे दोन्ही हात बांधलेले होते आणि मला वर लाकडी खांबाला लटकवले होते. रेश्मीने माझ्यावर लोखंडी सळ्यांसह अनेक गोष्टींनी क्रूरपणे हल्ला केला. जेव्हा रेशमी त्याला छळत होती, तेव्हा जयेशने ते त्याच्या मोबाईल फोनवर रेकॉर्ड केले. माझ्या गुप्तांगावर अनेक वेळा स्टेपल लावण्यात आले होते. त्या दिवशी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास, दोघेही मला जयेशच्या स्कूटरवर बसवून पुथुमोन नावाच्या ठिकाणी सोडले. आता या जोडप्याला अटक करण्यात आली आहे. दोघांनाही न्यायालयात हजर करण्यात आले असून न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.