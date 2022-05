चिंतन शिबिर : अल्पसंख्याकांना काँग्रेस पक्षात ५० टक्के कोटा!

By

राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये सुरू असलेल्या चिंतन शिविरात पक्षाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांना पक्षात अधिक प्रतिनिधित्व देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. एससी-एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांसाठी सर्वपक्षीय पदांपैकी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची योजना काँग्रेसने तयार केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पक्षाने शनिवारी ही माहिती दिली. (50 percent quota for minorities in the party)

मिशन २०२४ साठी जोरदार तयारी करीत असलेल्या काँग्रेससाठी या वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. चिंतन शिबिराच्या दुसऱ्या दिवशी झालेल्या चर्चेनंतर पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

चिंतन शिबिरात पक्ष संघटनेची पुनर्बांधणी, सततच्या निवडणुकीतील पराभवातून बोध घेणे, चांगले निकाल, नेतृत्व आदी मुद्द्यांवर पक्षाचे पदाधिकारी सखोल चर्चा करीत आहेत. या सर्व मुद्यांवर पक्षाचे नेते के राजू यांनी माहिती दिली.