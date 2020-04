Coronavirus : २४ तासांत कोरोनाच्या ६९३ नव्या केसेस; तबलिगींच्या संपर्कात...

नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाच्या ६९३ नव्या केसेस पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या ४०६७ एवढी झाली आहे.

महत्त्वाची गोष्ट ही की, यापैकी १४४५ रुग्ण हे तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते, किंवा त्यांच्या संपर्कात आले होते, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लव अगरवाल यांनी दिली.

अगरवाल पुढे म्हणाले की, आतापर्यंत समोर आलेल्या कोरोना केसेसमध्ये ७६ टक्के पुरुष, तर २४ टक्के महिलांचा समावेश आहे. रविवारी (ता.५) ३० लोकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मृतांची संख्या १०९ झाली आहे. यातील ६३ टक्के मृत व्यक्ती या ६० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या होत्या. तर ४० ते ६० वयोगटातील ३० टक्के रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तर ७ टक्के लोक हे ४० वर्षांपेक्षा लहान या वयोगटातील आहेत.

तबलिगी जमातीशी निगडीत महत्त्वाची माहितीही आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

Number of #COVID19 deaths stand at 109, with 30 people succumbing to it yesterday. 63 per cent of the deaths have been reported among people over 60 years age, 30 per cent in age bracket of 40 to 60 years & 7 per cent victims were below 40 years age: Lav Aggrawal, Health Ministry https://t.co/fj6gx4QuDy — ANI (@ANI) April 6, 2020

आतापर्यंत २५ हजारहून अधिक तबलिगी जमातीतील लोक आणि त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना क्वॉरंटाइन करण्यात आले आहे. तसेच हरयाणातील ज्या ५ गावांमध्ये हे लोक गेले होते, त्या सर्व गावांना सील करण्यात आलं आहे, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी दिली.

We have quarantined over 25,000 Tablighi Jamaat workers and their contacts; 5 Haryana villages where they visited have been sealed: Punya Salila Srivastava, Joint Secretary, Ministry of Home Affairs (MHA) pic.twitter.com/sik9kxV6vE — ANI (@ANI) April 6, 2020

अन्नधान्याचा पुरवठा

नॅशनल हेल्थ मिशन फंड्स अंतर्गत राज्यांसाठी ११०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर सोमवारी (ता.६) पुन्हा ३००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीलाही मंजूरी देण्यात आल्याचे अगरवाल यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी भारतीय रेल्वेचे विशेष कौतुक केले. गेल्या १३ दिवसांमध्ये रेल्वेने १३४० डब्यांद्वारे माल वाहतूक केली. संपूर्ण देशभरात १६.९४ मेट्रिक टन गहू, तांदूळ आणि इतर अन्नधान्याची वाहतूक करण्यात आली आहे.

दरम्यान, खासदारांच्या मासिक मानधनात ३० टक्के कपात करण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. तसेच खासदार निधी २ वर्षांसाठी रद्द करण्यात आला असून पगारातील कपात ही पुढील एक वर्षासाठी राहणार आहे.