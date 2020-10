भारतीय लष्कर घालतंय दहशतवाद्यांना कंठस्नान; 2020मध्ये 75 ऑपरेशन्स केली यशस्वी

श्रीनगर- जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सीआरपीएफ आणि पोलिसांच्या कारवाईला यश मिळताना दिसत आहे. गेल्या पाच दिवसात विविध 4 ऑपरेशन्समध्ये 10 दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. शिवाय एका दहशतवाद्याला जीवंत पकडण्यात आले असून त्याची कसून चौकशी केली जात आहे. आजच्या ऑपरेशनमध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर शैफुल्ला मारला गेला. शैफुल्लाचा 3 मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यात हात होता, अशी माहिती जम्मू-काश्मीरचे डीजीपी डी सिंग यांनी दिली आहे.

यावर्षी 75 यशस्वी ऑपरेशन्स करण्यात आले असून या कारवाईत तब्बल 180 दहशतवाद्यांना यमसदनी पाठवण्यात आले आहे. याशिवाय 138 दहशतवादी आणि त्यांच्या सहकार्यांना अटक करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या ऑपरेशन्सच्या उपलब्धीने विक्रम प्रस्थापित केला असल्याचं दिलबाग सिंग म्हणाले आहेत.

