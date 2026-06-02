वयाच्या पन्नाशीत गुन्हा, ३४ वर्षांनी ८४व्या वर्षी दोषी, आज शिक्षेची सुनावणी; आरोपीचा VIDEO VIRAL

Viral Video: वयाच्या ५० व्या वर्षी केलेल्या गुन्ह्याचा खटला तब्बल ३४ वर्षे चालला. आता वयाच्या ८४ व्या वर्षी कोर्टाने गुन्ह्यात दोषी ठरवलं असून उरलेलं आयुष्य तुरुंगात काढावं लागणार आहे. बिहारच्या एका न्यायालयाने १९९२मधील खूनाचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणातील आरोपींना दोषी ठरवलंय. ३४ वर्षे हा खटला चालला. सध्या दोषी ठऱलेल्या आरोपीचं वय ८४ वर्षे आहे. Court to Sentence 84-Year-Old in Decades-Old Crime Case.बिहार मधील वैशाली इथला व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. यात एक वृद्ध व्यक्ती इतरांच्या आधाराने चालत न्यायालयाबाहेर येत आहे. त्याला दोघांनी धरून न्यायालयातून बाहेर आणलं. यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..वैशाली जिल्ह्यात ३४ वर्षांपूर्वी जीवघेणा हल्ला केला होता. गोळीबाराच्या घटनेत दाम्पत्य जखमी झाले होते. या प्रकरणी एकाच कुटुंबातील ५ जणांवर आरोप होता. १९९२ मध्ये घडलेल्या या हत्याकांड प्रकरणी ३४ वर्षांपासून पीडितांचे कुटुंब न्यायालयीन लढा लढत होते. शेवटी न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवलं आहे. आज त्यांच्या शिक्षेवर निर्णय दिला जाणार आहे..हल्ला प्रकरणात ५ आरोपींपैकी चौघांचा सुनावणीच्या काळात मृत्यू झाला आहे. तर पाचवा आरोपी दीप राय हे हयात आहेत. या प्रकरणी जिल्हा सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी यांनी दीप राय यांना दोषी ठरवलं..वैशाली जिल्ह्यातील राघोपूर इथल्या जुडानपूरमध्ये १९९२मध्ये जुन्या वादातून दाम्पत्यावर हल्ला झाला होता. या प्रकरणी पीडितांनी १९९२मध्ये तक्रार दाखल केली होती. १९९३ मध्ये आरोपपत्र दाखल झालं तर ३४ वर्षांनी न्यायालयाने निकाल दिला. शिक्षेची सुनावणी २ जून रोजी होणार आहे.