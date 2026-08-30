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8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणार; महागाई भत्ता अन् HRA वर काय होणार परिणाम?

8th Pay Commission Report Delay and Implementation : ८ व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाला संभाव्य विलंब झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवर परिणाम होऊ शकतो. मूळ वेतन, DA, HRA आणि थकबाकीबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
8th Pay Commission DA and HRA calculation

8th Pay Commission DA and HRA calculation

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बाळकृष्ण मधाळे
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8th Pay Commission implementation date : केंद्र सरकारी कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत. आयोगाला आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, या मुदतीत अहवाल सादर होण्यास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अहवाल उशिरा सादर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम वेतनवाढीच्या अंमलबजावणीवर, तसेच कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या थकबाकीवर होऊ शकतो.

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