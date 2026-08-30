8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 8 व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी लांबणार; महागाई भत्ता अन् HRA वर काय होणार परिणाम?

8th Pay Commission implementation date : केंद्र सरकारी कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने प्रतीक्षा करत आहेत. आयोगाला आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मात्र, या मुदतीत अहवाल सादर होण्यास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अहवाल उशिरा सादर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम वेतनवाढीच्या अंमलबजावणीवर, तसेच कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या थकबाकीवर होऊ शकतो..८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२७ च्या पूर्वार्धात सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून अहवालाचे परीक्षण, आवश्यक निर्णय आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष वेतन सुधारणा ऑगस्ट २०२७ किंवा त्यानंतर, अगदी डिसेंबर २०२७ पर्यंतही लांबण्याची शक्यता आहे..थकबाकी कोणत्या घटकांवर मिळू शकते?मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून पाहता, थकबाकीची गणना प्रामुख्याने सुधारित मूळ वेतनाच्या आधारे केली जाते. मात्र, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांचा थकबाकीत समावेश केला जाणार की नाही, याबाबत केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.त्यामुळे ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारी थकबाकी मुख्यतः सुधारित मूळ वेतनातील फरकावर आधारित असण्याची शक्यता आहे. ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याची चर्चा सुरू आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब झाल्यास, कर्मचाऱ्यांना मागील तारखेपासून वेतनवाढीचा लाभ देण्यात आला तर सुमारे १८ ते २२ महिन्यांच्या कालावधीची थकबाकी मिळू शकते..महागाई भत्त्याबाबत काय निर्णय होणार?महागाई भत्ता अर्थात DA हा कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या आधारे निश्चित केला जातो आणि त्यात वर्षातून दोन वेळा सुधारणा केली जाते. वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू असली तरी DA मध्ये होणारी नियमित वाढ थांबत नाही. त्यामुळे ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला, तरी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DA मध्ये नियमानुसार वेळोवेळी वाढ होत राहण्याची शक्यता आहे..वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठीचा DA एप्रिलमध्ये जाहीर करण्यात आला आहे. तर वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीसाठी DA वाढीचा निर्णय सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरदरम्यान अपेक्षित आहे. मात्र, DA हा स्वतंत्रपणे दिला जाणारा भत्ता असल्याने त्याची प्रत्येक वाढ ८ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीत समाविष्ट केली जाईलच, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : 13 हजार 129 उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड; पवित्र पोर्टलवरील शिक्षक भरतीला वेग, रिक्त पदांसाठी लवकरच 'कन्व्हर्टेड राउंड'.HRA वर काय परिणाम होईल?घरभाडे भत्ता अर्थात HRA हा कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाशी संबंधित असतो. सध्या X, Y आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी HRA चे दर अनुक्रमे ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के आहेत. मात्र, थकबाकीचा अंदाज बांधताना X श्रेणीतील शहरांसाठी HRA चा २४ टक्के दर गृहीत धरला जात आहे. ८ व्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ झाल्यास HRA च्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, वाढीव HRA ची संपूर्ण थकबाकी मागील कालावधीपासून दिली जाईलच, असे निश्चित नाही. त्याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडून घेतला जाईल..वाहतूक भत्त्याचे काय?वाहतूक भत्ता (Transport Allowance) हा कर्मचाऱ्याचा दर्जा आणि तो ज्या शहरात कार्यरत आहे, त्यानुसार निश्चित केला जातो. ८ वा वेतन आयोग या भत्त्याबाबतही काही शिफारसी करू शकतो. त्यामुळे सुधारित वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर वाहतूक भत्त्यात बदल होणार का आणि त्याची थकबाकी मिळणार का, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे..थकबाकीचे गणित का महत्त्वाचे?८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी उशिरा झाली, मात्र ती १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली, तर कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांतील वेतनातील फरकाची थकबाकी मिळू शकते. मात्र, मूळ वेतन, DA, HRA आणि वाहतूक भत्ता यापैकी कोणते घटक थकबाकीत समाविष्ट केले जातील, याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच घेणार आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध माहितीनुसार थकबाकीचा निश्चित आकडा सांगणे शक्य नसले, तरी आयोगाच्या अहवालाला होणारा विलंब कर्मचाऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष वाढीव वेतन येण्यास विलंब करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.