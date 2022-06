नवऱ्याशिवाय बोहल्यावर चढणार तरुणी, स्वत:शीच करतेय लग्न

आजवर आपण अनेक पद्धतीचे विवाह पाहिले असावेत ज्यात नवरा-नवरी नटून थटून लग्न करतात. मा्त्र तुम्ही कधी असा विवाह ऐकला आहे का जो वधू शिवाय किंवा वराशिवाय करता येणार. हो. हे खरंय. गुजरातच्या वडोदरा येथे एका २४ वर्षीय तरुणीने आगळा वेगळा विवाह करणार आहे. ती चक्क स्वत:शीच विवाह करणार आहे. क्षमा बिंदू (Kshama Bindu) असे या तरुणीचे नाव आहे. (a 24 year old girl set to marry herself goes viral on social media)

या तरुणीने स्वत:सोबत विवाह करून एक आगळा वेगळा ट्रेंड आणलाय. त्यामुळे सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर प्रचंड गाजतयं. 11 जून रोजी हा विवाह पार पडणार असून त्यासाठी जय्यत तयारी सुरु आहे. हा विवाह अत्यंत पारंपरिक पद्धतीने पार पडणार आहे ज्यात सर्व विधी पाड पडणार. विशेष म्हणजे क्षमा स्वत:सोबत विवाहबद्ध होणार असल्यामुळे तीला नवरदेवाची आवश्यकता नसणार. त्यामुळे हे लग्न विशेष चर्चेत येणार.

यावर क्षमा बिंदू म्हणते, मला लग्न करायचे होते परंतू कधीही मला कोणाचीही पत्नी व्हायचे नव्हते. त्यामुळे मी स्वत:सोबतच विवाह करण्याचा निर्णय घेतलाय. कदाचित अशा प्रकारे विवाह करणारी मी पहिलीच व्यक्ती असावीत, असंही क्षमा बिंदू म्हणाली.

क्षमा बिंदूच्या मते स्वत:सोबत लग्न करणे म्हणजे कोणत्याही बंधनात किंवा जबाबदारीत न अडकणे होय. माझे स्वत:वर प्रेम आहे. त्यामुळेच मी असं करतेय, असंही ती म्हणाली.