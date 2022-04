सांप्रदायिकता हे भारताचे वैशिष्ट्ये आहेत.आपल्या देशात एकीकडे हिंदु-मुस्लिम वाद चिघळताना दिसतो तर दुसरीकडे तेच हिंदु-मुस्लिम एकजुटीने राहताना दिसतात.याचा प्रत्यय दिलाय केरळच्या एका हिंदू व्यक्तीने. त्याने रमजान सुरू होण्यापूर्वी त्याच्या शेजारच्या मशिदीला नवीन रंग देत मशिदीला चकाकी दिली. त्याच्या या कार्याची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे. (A Hindu has given a fresh coat of paint to the mosque just before Ramzan)

रमजान महिन्याच्या सुरवातीला मशिदींची स्वच्छता आणि रंगरंगोटी करण्याची प्रथा असते केरळमधील मलप्पुरमच्या वट्टलूर येथील मस्जिदुल उमरूल फारूकच्या मशिदीला कोरोनानंतर आलेल्या अडचणींमुळे गेल्या काही वर्षांपासून स्वच्छता आणि रंगरंगोटी करण्यात आली नव्हती. मात्र कतारहून आलेले पीव्ही सूर्या नारायणन (५८) यांना रमझानच्या दोन आठवड्यांपूर्वी मशिदीच्या भिंती रंगविलेल्या नसल्याचं लक्षात आलं आणि त्यांनी मशिदीच्या व्यवस्थापनाला त्याबद्दल विचारपूस केली आणि रंगवण्याची व्यवस्था केली. त्यांनी पेंटिंगचे काम त्यांचे चुलत भाऊ पीव्ही अजयकुमार यांच्याकडे सोपवले जे बांधकामाचा व्यवसाय करतात.

त्यानंतर रमजान सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या शेजारच्या नवीन रंग देत मशिदीला चकाकी दिली.

मुस्लिम धर्मीयांच्या रमजान महिन्याला 3 एप्रिलपासून सुरुवात झालीय. रमजानचा महिना अतिशय पवित्र मानला जातो.