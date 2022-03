धक्कादायक! पैसे देण्यास नकार दिल्याने आईवडिलांच्या डोक्यात घातले सिलेंडर

बिहारच्या मुझफ्फरपूरमधून एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. आई-वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिल्याने एका मुलाने आपल्या आईवडिलांना गॅस सिलेंडरने मारहाण करून त्यांची हत्या केली. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. आरोपी मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अजय साहनी असे आरोपीचे नाव आहे. (A man killed his parents as they refused to give money to him)

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खुटाही गावात राहणाऱ्या अजय साहनी याने काल रात्री झोपलेले वडील शंभू साहनी आणि आई शारदा देवी या दोघांचीही डोक्यात लहान गॅस सिलेंडरने वार करून त्यांना ठार केले. हि घटना त्याच्या लहान भावाच्या पत्नीने पाहिले. आपल्याला कुणीतरी बघत आहे, हे लक्षात येताच आरोपी अजय तिलाही मारण्याकरीता धावला मात्र तीने घटनास्थळावरुन पळून आपला जीव वाचवला.

आरोपी अजय फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीहून गावात आला होता. अजय हा नेहमी त्याचा आईवडिलांशी भांडायचा तसेच सतत पैशाची मागणी करायचा. अनेकदा त्याने आई वडिलांसह कुटूंबाला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. मात्र आई वडिल नेहमी त्याला पैसे देण्यास नकार दिला होता. याच रागातून त्याने ही हत्या केल्याचे तपासात समोर आले आहे.