Video: कुलरची दुसऱ्या खोलीत हवा मिळत नसल्याने केला अनोखा जुगाड, पहा व्हिडीओ

उन्हाळ्यात कुलरची अत्यंत आवश्यकता असते.कुलरची हवा घेण्यासाठी प्रत्येकजण धडपडत असतो.कधी कधी कुणाकडे घरी एकच कुलर असतो अशा वेळेस दुसऱ्या खोलीत कुलरची हवा मिळत नाही.अशा परिस्थितीत आपण हताश होतो. मात्र सध्या सोशल मिडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. या व्हिडीओतील व्यक्तीने यासाठी अनोखा जुगाड केलाय. (a man use unique technique to get cool air in summer video goes viral)

या व्यक्तीला एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत हवा मिळत नव्हती त्यामुळे या व्यक्तीने लांब पॉलिथिन घेऊन कुलरमध्ये टाकली.त्यामुळे पॉलिथिनमधून थंड हवा थेट दुसऱ्या खोलीत पोहोचत होती.व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक काय काय जुगाड करतात, असे दिसून येते.

हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर sombir_nirankari नावाच्या पेजवरून शेअर करण्यात आला आहे. लोकांना व्हिडिओ खूप आवडला असून या व्हिडिओला आतापर्यंत 8 लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत.