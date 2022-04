गांजाचा झुरका घेणाऱ्या मुलाला आईने दिली मिरचीची धूरी

तेलंगणातील नालगोंडा जिल्ह्यात मुलाच्या गांजाच्या व्यसनामुळे चिंतेत असलेल्या आईने आपल्या १५ वर्षांच्या मुलाला खांबाला बांधून त्याच्या चेहऱ्यावर मिरची पावडर लावल्याचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आलाय.आईने त्याला बेदम मारहाण केली असून शिक्षा म्हणून त्याच्या चेहऱ्यावर मिरचीपूड टाकली. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मिडियावर व्हायरल होतोय. (A mother applied chilli powder on her son’s face as boy had been addicted to ganja)

१५ वर्षांच्या मुलाला गांजाचे इतके व्यसन होते.त्याच्या या व्यसनाने आई चिंतेत असायची मात्र एकदिवस आईचा राग अनावर गेला. त्यामुळे आईने त्याच्या चेहऱ्यावर मिरचीपूड टाकत बेदम मारले.जेव्हा त्याने आपल्या आईला व्यसन सोडण्याचे वचन दिले, तेव्हाच या मुलाची सुटका झाली.

सुरुवातीला तिने तिच्या मुलाला अनेक वेळा समजवण्याचा प्रयत्न केला मात्र मुलगा आपले ऐकत नसल्याने तिने त्याला अद्दल घडवण्याचे ठरवले. तिने तिच्या मुलाला विजेच्या खांबाला बांधले आणि त्याला धडा शिकवण्यासाठी त्याच्या डोळ्यात मिरची पावडर शिंपडली जेणेकरून तो अंमली पदार्थांचे सेवन थांबवेल.अखेर मुलाने आईला व्यसन सोडण्याचे वचन दिले

अलीकडच्या काळात तरुणांमध्ये तेलंगणामध्ये अमली पदार्थांचे सेवन हे एक मोठे आव्हान आहे या संदर्भात मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी अधिकाऱ्यांना राज्यातील ड्रग पेडलिंग आणि ड्रग्सच्या सेवनावर कारवाई करण्यास आदेश दिले आहेत.