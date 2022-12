Viral News : काय नशीब म्हणावं, बोकड खाताही येईना अन् विकताही, वाचा प्रकरण

सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणारे असतात. असाच एक थक्क करणारा प्रकार समोर आलाय. उत्तर प्रदेशच्या बाबूराम याने बोकड विकत घेतलं आणि त्याचं नशीबचं बसलं. नेमंक या व्यक्तीसोबत काय झालं? याविषयी जाणून घ्या. (a uttar pradesh man buy a goat he can not eat and sell it also read story)

बाबूरामने एक बोकड घेतलं आणि त्याच्यासोबत असं काही घडलं की त्याला थेट पोलिसात जावं लागेल. बाबूरामने पाच हजार रुपयांचा बोकड विकत घेतला मात्र विकत घेतल्यानंतर त्याला कळले की हा बोकड नवसाचा आहे जो विकता पण येत नाही आणि खाता पण येत नाही. त्यानंतर त्याची फसवणूक झाल्याचं त्याला कळलं आणि थेट पोलिसात तक्रार केली.

बाबूरामने तक्रार करताना सांगितले की शेजारील गावातील लोकांनी नवस पूर्ण झाल्याने हे बोकड जंगलात सोडलं होतं. मात्र हेच बोकड फसवणूक करुन त्याला विकण्यात आलं.

जेव्हा हे बाबूरामला कळले तेव्हा त्याने जाब विचारत पैसे परत मागितले. मात्र त्याला पैसे परत मिळाले नाही. आणि बाबूराम पोलिसात गेला आणि तक्रार केली. हे बोकड चोरून फसवून आपल्याला विकण्यात आल्याचं तक्रारीत सांगण्यात आलं.

सध्या या प्रकरणाची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे.