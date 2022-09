Video: गर्लफ्रेंडसोबत पत्नीनं 'रेड हँड' पकडलं, पतीला चपलेनं हाणलं

सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही आश्चर्यचकीत करणारे असतात. यात गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड किंवा नवरा बायकोचेही व्हिडीओ पण मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असतात. सध्या असाच एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल.

हल्ली विवाहबाह्य संबंधाचे प्रमाण बऱ्यापैकी वाढले आहेत. अशातच एका विवाहीत पुरुषाला अन्य महिलेसोबत संबंध ठेवणे चांगलेच महागात पडले. पत्नीने त्याला हॉटेलच्या कमऱ्यात रोमान्स करताना 'रंगे हाथ' पकडले. एवढचं काय तर दोघांनाही चपलेने चांगलेच बदडले. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. (A video of woman beating her husband and his lover with her slipper video goes viral on the social media )

या व्हिडिओत तुम्हाला दिसेल की एक महिला आपल्या नवऱ्याला चपलेने चांगलीच हाणत आहे. हा व्हिडिओ एका हॉटेलच्या एका रुमचा आहे. या व्हिडिओ एक अन्य महिलाही दिसते. या महिलेने आपल्या नवऱ्याला प्रेयसीसोबत 'रंगेहाथ' पकडले. त्यानंतर तिचा पारा एवढा चढला की तिने चक्क त्याला आणि चपलेनं बदडलं. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धूमाकूळ घालतोय.

हा व्हिडिओ आग्रा येथील असून या घटनेने नवऱ्याला चांगलीच अद्दल घडली आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक मजेशीर प्रतिक्रिया येत आहे.