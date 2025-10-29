Crime: धक्कादायक! आपच्या बड्या नेत्यावर बेछूट गोळीबार; माजी डीएसपींनी घडवलं कृत्य, काय घडलं?

आम आदमी पक्षाचे नेते नितन नंदा यांच्यावर पंजाबमधील आनंदपूर साहिब येथे गोळीबार करण्यात आला. डोक्यात गोळी लागल्यानंतर त्यांना पीजीआय चंदीगड येथे नेण्यात आले. चंदीगड पोलिसांचे माजी डीएसपी दिलशेर चंदेल यांनी नितीन नंदा यांच्यावर गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, आनंदपूर साहिब येथील एका कार्यक्रमात नितीन नंदा जेवत असताना चंदीगड पोलिसांचे माजी डीएसपी दिलशेर चंदेल, राम कुमार आणि एका अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्यावर गोळीबार केला. एक गोळी त्यांच्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला लागली, तर दोन गोळी सुटल्या. नितीन नंदा एका कार्यक्रमात उपस्थित असताना ही घटना घडली. गोळीबाराचा आवाज ऐकताच घटनास्थळी घबराट पसरली आणि उपस्थितांमध्ये भीती पसरली..आनंदपूर साहिबचे एसपी गुरदीप सिंग गोसाळ म्हणाले की, आरोपी आणि पीडित दोघेही एकमेकांना ओळखत होते. डीएसपी आणि दिलशेर सिंगचे इतर दोन साथीदार फरार आहेत आणि त्यांना लवकरच अटक केली जाईल. दोन्ही पक्षांमध्ये त्यांच्यातील प्रलंबित मालमत्तेच्या वादावरून वाद सुरू झाला होता, असे त्यांनी सांगितले आहे. .नंदा आणि दिलशेर सिंग एका लग्नाला गेले होते तेव्हा त्यांच्यात मालमत्तेच्या मुद्द्यावरून वाद झाला. दिलशेर सिंगने त्यांची रिव्हॉल्व्हर काढली आणि नंदा यांच्यावर गोळी झाडली, असे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी तपास सुरू आहे. तसेच आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.