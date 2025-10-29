देश

Crime: धक्कादायक! आपच्या बड्या नेत्यावर बेछूट गोळीबार; माजी डीएसपींनी घडवलं कृत्य, काय घडलं?

AAP Nitan Nanda Firing: आप नेते नितन नंदा यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला आहे. चंदीगडचे माजी डीएसपी दिलशेर चंदेल यांच्यावर या घटनेप्रकरणी आरोप केला आहे.
आम आदमी पक्षाचे नेते नितन नंदा यांच्यावर पंजाबमधील आनंदपूर साहिब येथे गोळीबार करण्यात आला. डोक्यात गोळी लागल्यानंतर त्यांना पीजीआय चंदीगड येथे नेण्यात आले. चंदीगड पोलिसांचे माजी डीएसपी दिलशेर चंदेल यांनी नितीन नंदा यांच्यावर गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे खळबळ उडाली आहे.

