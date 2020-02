Delhi Elections : उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांची व्हिक्टरी; जंगी मिरवणूक

दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : दिल्लीवर पुन्हा एकदा आपचा करिष्मा दिसला. दिल्लीतील ७० विधानसभा मतदारसंघांपैकी ६० जागांवर आघाडी मिळवण्यात आपला यथ आले असून, दिल्लीत पुन्हा एकदा आपचे सरकार स्थापन होऊन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदाची हॅटट्रीक करतील. अशातच खुशखबर म्हणजे पतपरगंज विधानसभा मतदारसंघातील आपचे उमेदवार व दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी ३००० मतांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे.

पतपरगंज विधानसभा मतदारसंघात आपचे मनिष सिसोदिया व भाजपचे रवी नेगी हे रिंगणात होते. सकाळच्या टप्प्यात सिसोदियांनी आघाडी घेतली, मात्र मधल्या काळात भराच वेळासाठी नेगी यांनी बाजी मारत त्यांना पिछाडीवर ठेवले होते. अखेरील सिसोदिया यांनी पुन्हा एकदा आघाडीत घेत तब्बल ३००० मतांनी विजय मिळवला आहे. यानंतर सिसोदिया यांनी विजय साजरा करण्यासाठी जंगी मिरवणूक काढली.

माध्यमांशी बोलताना सिसोदियआ म्हणाले की 'पतपरगंज विधानसभा मतदारसंघाचा पुन्हा एकदा आमदार म्हणून निवडून आल्याने मी खूप खुश आहे. भाजपने पुन्हा एकदा द्वेषाचं राजकारण केलं, मात्र दिल्लीकरांनी विकास कामे करणाऱ्यांनाच निवडून दिले.' अशी प्रतिक्रीया सिसोदिया यांनी दिली.

