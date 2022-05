By

पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या (AAP) सरकारला मोठा झटका बसला आहे. पटियाला ग्रामीणचे आमदार डॉ. बलबीर सिंग (Balbir Singh) यांना रोपर न्यायालयाने तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी जमिनीवरून झालेल्या कौटुंबिक वादातून बलवीर सिंहने पत्नी आणि मुलासह साळी आणि पतीला मारहाण केली होती. (AAP MLA from Punjab Balbir Singh sentenced to three years)

मारहाण प्रकरणी डॉ. बलबीर सिंग (Balbir Singh) यांची साळी आणि पतीने गुन्हा दाखल केला होता. दोघांनी बलबीर, त्याची पत्नी आणि मुलावर क्रूरपणे मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. नऊ वर्षांपासून रोपर न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आमदार, पत्नी आणि मुलाला दोषी ठरवले. यानंतर तिघांनाही तीन वर्षांचा कारावास आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

पंजाब (Punjab) विधानसभा निवडणुकीत डॉ. बलबीर सिंह यांनी काँग्रेसच्या मोहित मोहिंद्राचा ५३ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला होता. तीन वर्षांची शिक्षा झाल्यानंतर आता आमदारकी गमावण्याचा धोका आहे. नियमानुसार एखाद्या आमदाराला दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षे कारावासाची शिक्षा झाल्यास आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागतो. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी रवी इंदर सिंग यांनी आमदारासह तीन आरोपींना तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा (sentenced) सुनावली आहे.