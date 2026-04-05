AAP Raghav Chadha Controversy : राघव चढ्ढा यांनी पंतप्रधान मोदी अन् भाजपविरोधी पोस्ट डिलिट केल्या, 'आप' नेते सौरभ भारद्वाज यांचा मोठा दावा

AAP Internal Conflict Over Raghav Chadha Intensifies : आम आदमी पक्ष (AAP) आणि राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांच्यातील सध्या सुरू असलेला वाद शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. एका बाजूला, अनेक 'आप' नेते राघव यांच्यावर भाजपला घाबरत असल्याचा आरोप करत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला, राघव या आरोपांबाबत स्पष्टीकरणे देत आहेत. आता, 'आप' नेते सौरभ भारद्वाज यांनी असा दावा केला आहे की, राघव चढ्ढा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्यावर टीका करणाऱ्या पोस्ट्स आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवरुन डिलिट करुन टाकल्या आहेत..सौरभ भारद्वाज यांनी एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, दावा केला की, राघव चढ्ढा यांची 'टाइमलाइन' तपासली असता, 'भाजप' किंवा ' पंतप्रधान मोदी' यांसारख्या शब्दांशी संबंधित कोणतीही टीकात्मक विधाने तिथे आढळली नाहीत. त्यांनी नमूद केले की, त्यांच्या अकाउंटवर आता पंतप्रधान मोदी यांचा उल्लेख करणाऱ्या केवळ दोनच पोस्ट्स शिल्लक आहेत आणि त्या दोन्ही पोस्ट्समध्ये मोदींची स्तुती करण्यात आली आहे..Prakash Ambedkar: भाजपच युती, आघाडी होऊ देत नाही: वंचित आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर; राजकीय पक्ष संपविण्याचे काम सुरू!.भारद्वाज यांनी पुढे असाही दावा केला की, ज्या पोस्ट्सना यापूर्वी इतर 'आप' नेत्यांनी 'कोट' (quoted) केले होते, त्या पोस्ट्सही आता गायब झाल्या आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये सौरभ भारद्वाज यांनी लिहिले: "राघव चढ्ढा यांनी आपली एक्स वरील टाइमलाइन पूर्णपणे साफ करून टाकली आहे; मोदी किंवा भाजप यांच्या विरोधात केलेल्या सर्व जुन्या टीकात्मक पोस्ट्स अदृश्य झाल्या आहेत. मी 'भाजप' आणि 'मोदी' या शब्दांचा वापर करून त्यांच्या संपूर्ण खात्याचा सखोल शोध घेतला. त्याचा निष्कर्ष धक्कादायक आहे. भूतकाळातील कोणतीही टीका आता तिथे दिसत नाही.".डिजिटल हिस्ट्रीचे उच्चाटन?'आप' नेत्याने पुढे असेही नमूद केले की, 'मोदी' हा शब्द असलेल्या केवळ दोनच पोस्ट्स शिल्लक आहेत आणि त्या दोन्ही पोस्ट्स स्तुतिपर स्वरूपाच्या आहेत. इतर 'आप' नेत्यांनी ज्या ट्विट्सना कोट केले होते, ती ट्विट्सही आता गायब झाली आहेत. ही केवळ साधीसुधी साफसफाई नाही, तर त्यांच्या संपूर्ण डिजिटल इतिहासाचे केलेले एक शस्त्रक्रियावत उच्चाटन (surgical eradication) आहे. राघव चढ्ढा जे एकेकाळी मोदी आणि भाजपचे कट्टर टीकाकार होते त्यांनी आपली पूर्वीची ओळख पूर्णपणे पुसून टाकली आहे आणि त्याऐवजी एक अगदी नवीन, "निर्मळ "प्रतिमा सादर केली आहे,अगदी जणू काही ती वॉशिंग मशीनमधून नुकतीच बाहेर पडल्यासारखी आहे.