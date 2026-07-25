Abhijeet Dipke: अभिजित दिपकेंना टायफॉइडची लागण, Video शेअर करत दिली माहिती; CJP आंदोलनाचं काय होणार?

नीट पेपरफुटी प्रकरणावर कॉकरोच जनता पक्षाचे संस्थापक (CJP) अभिजीत दीपके यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. दिल्लीत जंतरमंतर येथे सुरु केलेले या आंदोलनाचे पडसाद देशभरात पडत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून विद्यार्थ्यांच्या आणि विविध प्रश्नांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला नेतृत्त्व देणारे अभिजीत दिपके यांची प्रकृती खालावली असल्याची बातमी समोर आली होती. त्यांनतर त्यांनी आता एक व्हिडिओ शेअर करत टायफॉइडची लागण झाल्याची माहिती दिली आहे. .दोन दिवसांपूर्वीच कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी त्यांची प्रकृती खालावल्याची माहिती दिली होती. एक पोस्ट लिहून "मला गेल्या काही दिवसांपासून ताप आणि अंगदुखीचा त्रास होत आहे. आतापर्यंत मी पेनकिलर गोळ्या घेऊन काम चालवत होतो. परंतु, आज मी जंतर-मंतरवर दिसलो नाही तर मला माफ करा.'' असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनतर आता त्यांना टायफॉइडची लागण झाल्याची माहिती एक व्हिडिओ जारी करून त्यांनी दिली आहे..Mumbai-Ahmedabad: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर १५ तास भीषण कोंडी! प्रवाशांचे अन्न-पाण्याविना हाल; २० किमीपर्यंत वाहनरांगा.'कॉकरोच जनता पार्टी'चे अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडियावरील एका व्हिडिओमध्ये वैद्यकीय तपासणीत त्यांना टायफॉइड झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच "मला टायफॉइडचे निदान झाले आहे, पण धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाहीत तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील!", असे अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करून आपल्या आजारपणाची सविस्तर माहिती दिली आहे..Mumbai Rain: पालघरमध्ये पावसाचा हाहाकार! पूरस्थितीमुळे २ जणांचा मृत्यू, तर २४४ जणांची सुटका; बचावकार्य सुरू .दरम्यान, अभिजीत दीपके सातत्याने जंतर-मंतरवर ठिय्या मांडून आहेत. आंदोलन, नेत्यांच्या भेटीगाठी, गर्दी, गोंधळ आणि टीम मॅनेजमेंटयामुळे त्यांना विश्रांती मिळाली नाही. तसेच सततच्या धावपळीमुळेच त्यांची प्रकृती बिघडल्याचे सांगण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.