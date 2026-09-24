‘ज्ञानेश कुमार यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या’; SIR वरून अभिजीत दिपकेंचा गंभीर आरोप

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावरून दिपके यांनी ही टीका केली. मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत.असा दावा दिपके यांनी केला. .दिपके यांनी उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षांमध्ये फूट पडल्याचा संदर्भ देत, फुटलेल्या पक्षांवरून भाजपविरोधी राजकीय आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षफुटीमागे ज्ञानेश कुमार हे ‘मुख्य सूत्रधार’ होते. तसेच त्यांनी फुटलेल्या पक्षांना भाजपच्या ‘सेल कंपन्या’ म्हणून संबोधले..Uddhav Thackeray on Gyanesh Kumar : "ज्ञानेश कुमार पक्ष फोडणाऱ्या टोळीचे प्रमुख, त्यांनी लोकशाहीची हत्या केली", उद्धव ठाकरेंचा घणाघात .“ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपला देशात सत्तेत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्यामुळेच भाजप निवडणुका जिंकत आहे, त्यामुळे त्यांनी अधिकृतपणे भाजपमध्ये प्रवेश करावा,” असा दावा दिपके यांनी केला. “आतापर्यंत १३ कोटी मतदार वगळले गेले. मतदानाचा अधिकारच चोरला तर देश कसा बदलणार? आमदार-खासदार फोडल्यानंतर आता थेट पक्षच फोडले जात आहेत,” असेही ते म्हणाले..दरम्यान, SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी मागील दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून राजकीय वाद अधिक तीव्र झाला आहे..FAQs१. अभिजीत दिपके यांनी कोणाची राजीनाम्याची मागणी केली आहे? कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली आहे.२. दिपके यांनी कोणत्या प्रक्रियेवरून टीका केली आहे? निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR प्रक्रियेवरून दिपके यांनी टीका केली आहे.३. मतदार यादीबाबत दिपके यांनी काय दावा केला आहे? SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार याद्यांमधून १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.४. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर दिपके यांनी कोणता आरोप केला आहे? उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षांतील फुटीमागे ज्ञानेश कुमार हे ‘मुख्य सूत्रधार’ असल्याचा आरोप दिपके यांनी केला आहे.५. दिपके यांनी फुटलेल्या पक्षांबाबत काय म्हटले आहे? फुटलेल्या पक्षांना भाजपच्या ‘सेल कंपन्या’ म्हणून संबोधत दिपके यांनी भाजपविरोधी राजकीय आरोप केले आहेत.६. SIR प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोगातील आयुक्तांच्या आक्षेपांबाबत काय वृत्त आहे? SIR प्रक्रियेवर निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी मागील दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.