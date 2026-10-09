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Abhijeet Dipke: 'मोदी... या देशातील तरुण तुम्हाला आता घाबरत नाहीत', अभिजीत दिपकेंचा इशारा; ट्विट करत म्हणाले...

Abhijeet Dipke Tweet: ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन केले जाणार आहे. मात्र या आंदोलनापूर्वी अभिजित दिपके यांनी ट्विट करत भाजपला इशारा दिला आहे.
Abhijeet Dipke

Abhijeet Dipke

ESakal

Mansi Khambe
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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर (Delhi Jantar Mantar Protest) येथे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांचे वारंवार फोन येत आहेत.

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