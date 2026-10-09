Abhijeet Dipke: 'मोदी... या देशातील तरुण तुम्हाला आता घाबरत नाहीत', अभिजीत दिपकेंचा इशारा; ट्विट करत म्हणाले...

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर (Delhi Jantar Mantar Protest) येथे आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांचे वारंवार फोन येत आहेत. .तसेच या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांवर पोलिसांकडून पाळत ठेवली जात असल्याचा आरोप केला जात आहेत. तसेच दिल्लीतील या आंदोलनापूर्वीच भाजप सरकारने देशभरात हजारो तरुणांना ताब्यात घेतल्याचे, अभिजित दिपके यांनी ट्विट करत माहिती दिली आहे..Mumbai News: शिक्षकाला मारहाणप्रकरणी महापौर तावडेंना दंड, न्यायालयाचा इशारा.शनिवार (ता. १० ऑक्टोबर) रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत आंदोलन केले जाणार आहे. मात्र या आंदोलनापूर्वीच भाजप सरकारने देशभरात हजारो तरुणांना ताब्यात घेतले आहे, असा आरोप अभिजित दिपके यांनी केला आहे. तसेच 'ही दडपशाही यशस्वी होणार नाही, मोदी, या देशातील तरुण आता तुम्हाला घाबरत नाहीत. मी उद्या दिल्लीला पोहोचणार आणि काहीही झाले तरी जंतरमंतरच्या दिशेने मोर्चा काढणारच' असा इशारा देखील दिला आहे..दिल्लीतील आंदोलनाला भाजपचा विरोधतथापि, दिल्लीत सीजेपी आंदोलनाच्या विरोधात पुण्यात भाजपने फ्लेक्स लावत अभिजीत दिपके यांना अप्रत्यक्षपणे विरोध केला आहे. पुण्यातील प्रमुख चौकांमध्ये भारतीय वैमानिक कॅप्टन स्मित मच्छार यांचे फोटो लावत "आयुष्याने संधी दिली तर मच्छर बना, कॉकरोच नको" अशा आशयाचे मजकूर फ्लेक्स वर लिहिण्यात आले आहे. .उड्डाणादरम्यान सह-वैमानिकाने कॉकपिटमध्ये कॅप्टन स्मित यांच्यावर चाकूने हल्ला केला तरीही त्यांनी हिंमत न हारता विमानाचा ताबा कायम ठेवला आणि विमान सुरक्षितपणे खाली उतरवले होते. याच घटनेचा संदर्भ घेऊन भाजपने सीजेपीला टोला मारला आहे..Mhada: १७८ सेस इमारती अतिधोकादायक, म्हाडाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट; भूसंपादन सुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.