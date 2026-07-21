Abhijit Deepke Apologises : "मी माफी मागतो..."; CJP प्रमुख अभिजित दीपके यांनी आंदोलकांना असे का म्हटले?

संसद मोर्चादरम्यान जखमी झालेल्या आंदोलकांची 'झुरळ जनता पार्टी' (सीजेपी)चे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी सार्वजनिकरित्या माफी मागितली आहे. आंदोलकांचे पुरेसे संरक्षण करता आले नाही, अशी खंत व्यक्त करत त्यांनी दिल्ली पोलिसांवर अमानुष वर्तनाचा आरोप केला. जखमी झालेल्या प्रत्येक आंदोलकाशी वैयक्तिकरित्या संवाद साधून त्यांची माफी मागण्याची इच्छा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सोशल मीडियावरून व्यक्त केली खंतसंसद मोर्चाच्या दुसऱ्या दिवशी, मंगळवारी अभिजित दीपके यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आंदोलकांना उद्देशून संदेश प्रसिद्ध केला. विशेषतः पोलिसांकडून कथितरित्या मारहाण झालेल्या मुलींची त्यांनी माफी मागितली. मोर्चादरम्यान जंतर मंतरवर थांबल्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत असतानाच त्यांनी ही भूमिका मांडली.दीपके यांनी आपल्या संदेशात म्हटले की, "मी माझ्या सर्व समर्थकांची, विशेषतः पुरुष पोलीस अधिकाऱ्यांकडून मारहाण झालेल्या मुलींची माफी मागतो. दिल्ली पोलिसांच्या अमानुष कृत्यांपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी मी आणखी प्रभावीपणे काम करू शकलो असतो.".सरकारवरही साधला निशाणायाचवेळी अभिजित दीपके यांनी केंद्र सरकारवरही टीका केली. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा दिला नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात सरकारची भूमिका प्रश्नांकित करत त्यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली.दीपके म्हणाले, "२० मुलांच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांना वाचवण्यासाठी सरकार अनेक लहान मुलांचे रक्त सांडू इच्छिते." या विधानातून त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर थेट निशाणा साधला..Narendra Modi Man Ki Baat : लग्नात काढला अख्ख्या गावाचा विमा, नांदेडच्या 'या' कुटुंबाचे पंतप्रधान मोदींनी 'मन की बात'मध्ये केले कौतुक .जखमी आंदोलकांना थेट संपर्काचे आवाहनमोर्चादरम्यान जखमी झालेल्या आंदोलकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची तयारीही अभिजित दीपके यांनी दर्शवली. "जर तुम्ही जखमी असाल आणि ही पोस्ट पाहत असाल, तर कृपया मला थेट संदेश पाठवा. मला तुमच्याशी वैयक्तिकरित्या बोलायचे आहे आणि माफी मागायची आहे," असे आवाहन त्यांनी केले..तसेच, आंदोलकांसाठी आपला संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. "मी तुम्हा सर्वांसाठी लढत राहीन," असे सांगत त्यांनी समर्थकांना पाठिंबा कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले..Delhi Protest: लोकसभेत विरोधक आक्रमक, सभागृह पुन्हा बंद पाडलं. काय घडलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.