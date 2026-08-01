गांधीजींनी २१ दिवस उपोषणात लिंबू तर सोनम सरांनी २६ दिवस फक्त...; अभिजीत दीपकेचा मोठा खुलासा

सीजेपीने सुरू केल्या आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कॉकरोच विधानानंतर कॉकरोच जनता पार्टी सुरू करणाऱ्या अभिजीत दीपकेने साम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत आंदोलन, जेनझी आंदोलक, सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल सविस्तर चर्चा केलीय. भारतात येण्याआधी चळवळ सुरू केली तेव्हा अनेकांनी भारतात नेपाळ बांगलादेशसारखं करतील अशी शंका व्यक्त केली गेली. पण आपला देश महात्मा गांधींचा आहे आणि देशाला अहिंसेचा वारसा असल्याचं सांगितलं..पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी २६ दिवस उपोषण केलं. आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर असताना त्यांनी मध्यरात्री उपोषण सोडल्यानंतर ते मॅनेज झाल्याच्या टीकाही झाल्या. त्यांच्या भूमिकेवर शंका घेतली गेली. त्याकडे अभिजीत दीपके कसं पाहतो असं विचारलं असता अभिजीतने सांगितलं की, सोनम वांगचूक हे गांधीवादी आहेत. अनेकांना वाटतं की भाजपला सॉफ्ट होतायत. पण त्यांचा स्वभावच सॉफ्ट आहे. ते अहिंसा आणि शांततेचा पुरस्कार करतात. २६ दिवस उपोषणावर होते. ते सौम्य बोलतात. स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून देशाला जागं केलं. सोनम सरांचा जीव गेला असता तरच ते कॉम्प्रमाइज झाले नव्हते असं म्हणायचं का? असा सवालही अभिजीतने विचारला..Abhijit Dipake: योगी, मोदी, BJP आयटी सेलचे लोक शिवीगाळ करतात, त्यांच्यावर FIR का नाही? अभिजीत दिपकेंचा सवाल.उपोषणाबाबत बोलताना अभिजीत दीपकेनं म्हटलं की, २६ दिवस उपोषण करणं किती अवघड असतं हे मला ३ दिवस उपोषण करूनच कळलं. खरंतर मला कोण ओळखतं? सोनम सर उपोषणाला बसल्यानंतर देश जागा झाला. २० तारखेला लाठीचार्जनंतर आंदोलन सोनम सरांपेक्षा मोठं झालं आणि लोकांचं बनलं. सर्वात मोठं उपोषण महात्मा गांधींनी केलं होतं. ते २१ दिवसांचं उपोषण होतं. गांधीजींनी लिंबू घेऊन होतं. तर सोनम वांगचूक यांनी लिंबूही घेतला नाही. फक्त मीठ घेतलं होतं. हे खूप कठीण आहे. मी त्यांना महात्मा गांधींपेक्षा मोठं म्हणत नाही. पण ते खरे गांधीवादी आहेत..जेनझी आंदोलकांनी शिवीगाळ केल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. त्याबाबत विचारलं असता अभिजीत दीपकेनं म्हटलं की, शिवीगाळचं समर्थन नाही, पण शिवी देणं गुन्हा आहे का, नैतिकदृष्ट्या चुकीचं आहे का? शिवीगाळवर जर गुन्हा दाखल झाला देशातल्या प्रत्येकावर गुन्हा दाखल होईल. नियम कायदे फक्त लोकांवर आणि नेत्यांवर काहीच नाही का? शिवीगाळला गुन्हा म्हणू शकत नाही. २० - २५ वर्षांची मुलं आहेत त्यांना समजवा त्यांना. तुम्ही एफआयआर करून करिअर संपवताय. भाजप आयटी सेलची लोक महिलांना शिवीगाळ करतात त्यांच्यावर किती एफआय़आर झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.