Abhijit Dipake Arrest Claim : आज रात्री आम्हाला अटक होणार... अभिजीत दिपके यांचा मोठा दावा; तिसरी चूक करु नका, सरकारला थेट इशारा

Abhijit Dipke Claims Possible Arrest at Jantar Mantar : 'कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आज एक मोठा दावा केला आहे. जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान ते म्हणाले, “आज रात्री आम्हाला अटक केली जाणार आहे.” आम्हाला अटक झाली तरी जंतर-मंतर सोडू नका. आंदोलन शांततापूर्णपणे चालू ठेवा.”असे आवाहन दिपके यांनी विद्यार्थ्यांना आणि समर्थकांना आवाहन केले आहे..अभिजीत दीपके यांनी सरकारला देखील इशारा आहे. सरकारने दोन चुका केल्या आहेत तिसरी चूक करू नका, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्या.”असे म्हटले आहे. सरकारने ने सोनम वांगचुक यांना अटक करुन पहिली तर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करुन दुसरी चूक केली त्यामुळे आता आम्हाला अटक करण्याची तिसरी चूक करु नये असेही अभिजीत दीपके यांनी म्हटलं आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही, उपोषण सोडले असले तरी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. .पार्श्वभूमीCJP च्या नेतृत्वाखाली जंतर-मंतर येथे NEET आणि इतर परीक्षांमधील पेपर लीक प्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलन सुरू आहे. अभिजीत दिपके हे सातत्याने आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना एकत्र करत आहेत. दिपके यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, “आम्ही इथे बसणार, झोपणार आणि लढणार आहोत. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष चालू राहील.”.Muslim youth serving free food : मुस्लिम तरुणाची मानवतेची हाक; जंतर-मंतरवर आंदोलकांना २२ दिवसांपासून देतोय मोफत जेवण, मदतीला सिख, हिंदू पोरांची फौज.आंदोलनात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग दिसून येत आहे. दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन विस्ताराला परवानगी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर तणाव वाढला आहे.अभिजीत दिपके यांचा हा दावा आणि आवाहन सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. आंदोलन पुढे जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.