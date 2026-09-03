देश

अभिनंदन वर्धमान यांची हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्ती, गोव्यात खासगी कंपनीत करतायत काम

Abhinandan Varthaman बालाकोट एअरस्ट्राइकमध्ये पाकिस्तानी विमान पाडणारे माजी ग्रुप कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतलीय. आता ते गोव्यातील एका खासगी एअरलाइन्समध्ये पायलट म्हणून काम करतायत.
Abhinandan Varthaman Retires From IAF, Now Pilot in Goa

Abhinandan Varthaman Retires From IAF, Now Pilot in Goa

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भारतीय हवाईदलानं बालाकोटमध्ये केलेल्या एअरस्ट्राइकवेळी अभिनंदन वर्धमान हिरो ठरले होते. मात्र आता ते भारतीय हवाई दलातून निवृत्ती घेतल्यानंतर गोव्यात खासगी कंपनीत काम करत आहेत. अभिनंदन वर्धमान गोव्यातील एका एअरलाइन्समध्ये नोकरी करतात. त्यांनी हा निर्णय का घेतला हे अद्याप समोर आलं नाहीय. लष्करातून निवृत्ती का घेतली यावर त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

Loading content, please wait...
India
Pakistan
airstrike
IAF
Marathi News Esakal
www.esakal.com