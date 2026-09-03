अभिनंदन वर्धमान यांची हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्ती, गोव्यात खासगी कंपनीत करतायत काम

भारतीय हवाईदलानं बालाकोटमध्ये केलेल्या एअरस्ट्राइकवेळी अभिनंदन वर्धमान हिरो ठरले होते. मात्र आता ते भारतीय हवाई दलातून निवृत्ती घेतल्यानंतर गोव्यात खासगी कंपनीत काम करत आहेत. अभिनंदन वर्धमान गोव्यातील एका एअरलाइन्समध्ये नोकरी करतात. त्यांनी हा निर्णय का घेतला हे अद्याप समोर आलं नाहीय. लष्करातून निवृत्ती का घेतली यावर त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटलं की भारतीय हवाई दलातील माजी ग्रुप कॅप्टन सध्या प्रादेशिक एअरलाइन एफएलवाय९१ सोबत पायलट म्हणून काम करत आहेत. अभिनंदन वर्धमान यांना वीर चक्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. ऑगस्ट महिन्यापासून ते गोव्यातील एअरलाइन्समध्ये पायलट म्हणून कार्यरत झाले आहेत..कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? मनोज जरांगेंशी चर्चेला गेलेल्या शिष्टमंडळातील महिला अधिकारी.एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्यांनीही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. त्यांनी म्हटलं की, कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती हे खासगी प्रकरण आहे. एअरलाइन्समध्ये वर्धमान यांच्या भूमिकेबद्दल इतर माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. गोव्यातील एफएलवाय९१ने मार्च २०२४मध्ये उड्डाणे सुरू केली होती. सध्या या एअरलाइन्सकडे ६ एटीआर ७२-६०० विमाने आहेत. गोव्यात आणि हैदराबादमधून एअरलाइन्स चालवली जाते..द ट्रिब्यूनने दिलेल्या वृत्तानुसार, डिसेंबर २०२१मध्ये वर्धमान यांना पदोन्नती देण्यात आली होती. आता त्यांनी निवृत्ती घेतलीय. हवाई दलात अनेक पायलट पदोन्नतीनंतर निवृत्ती घेण्याचं प्रमाण जास्त आहे. वरिष्ठ रँक मिळाल्यानंतर उड्डाणाशी संबंधित ड्युटी कमी होते आणि प्रशासकीय जबाबदारी वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.