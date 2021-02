'भारत-पाकिस्तान दोन्ही देश सारखेच दिसतात'; अभिनंदन वर्धमान यांचा व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली : बालाकोट एअरस्ट्राईकला गेल्या 26 फेब्रुवारीला दोन वर्षे पूर्ण झाली. या निमित्ताने पाकिस्तानने आता एक नवा व्हिडीओ जाहीर केला आहे. पाकिस्तानने भारतीय वायुसेनेचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांचा एक नवा व्हिडीओ व्हायरल केला आहे. 14 फेब्रुवारीला झालेल्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताकडून बालाकोट एअरस्ट्राईक करण्यात आला होता. या एअरस्ट्राईक दरम्यान भारताचे विंग कमांडर वर्धमान यांचं विमान चुकीने पाकिस्तानमध्ये कोसळलं होतं. त्यावेळी त्यांना पाकिस्तानने ताब्यात घेतलं होतं. मात्र, त्यानंतर भारताच्या आणि जागतिक दबावामुळे 1 मार्च रोजी त्यांना वाघा बॉर्डरवरुन परत भारताकडे सुपूर्द केलं होतं. त्यावेळी पाकिस्तानने अभिनंदन यांचे अनेक व्हिडीओ व्हायरल करुन स्वत:ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि आता त्याच पठडीतला एक व्हिडीओ पुन्हा एकदा पाकिस्तानने तब्बल दोन वर्षांनंतर व्हायरल केला आहे जो पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला जातो आहे.

काय आहे या व्हिडीओत?

या व्हिडीओत अभिनंदन वर्धमान यांनी काश्मीरमध्ये शांततेचे आवाहन तसेच पाकिस्तान आणि भारतात कसलेही अंतर नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी यामध्ये पाकिस्तानी आर्मीचे कौतुक देखील केल्याचे दिसत आहे. मात्र, हा व्हिडीओ अनेक ठिकाणी कट आणि एडीट केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या व्हिडीओवर अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. याआधीचे व्हिडीओदेखील याचप्रमाणे कट एडीट केलेले होते. पाकिस्तान आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी या व्हिडीओंचा वापर करत असल्याचंही अनेक जण आरोप लावत आहेत.

