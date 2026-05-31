अभिषेक बॅनर्जी हल्ला प्रकरणाला वेगळं वळण, TMC आमदाराचे निकटवर्तीयच हल्लेखोर

What Happened During the Attack on Banerjee? : शनिवारी पश्चिम बंगालमधील सोनारपूर येथे तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर झाला होता. या प्रकणात नवा ट्विस्ट आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे संबंध तृणमूल काँग्रेसच्या माजी आमदार लव्हली मैत्रा यांच्याशी असल्याची माहिती पुढे आली आहे. लव्हली मैत्रा यांनी २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत सोनारपूर दक्षिण मतदारसंघातून विजय मिळवला होता. यंदाच्या निवडणुकीतही पक्षाने त्यांना तिकीट दिलं होतं. मात्र, त्यांचा पराभव झाला..मीडिया रिपोर्टनुसार, याप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत पाच जणांना अटक केली आहे. तपन मैती, निर्मल्य सेनगुप्ता उर्फ जॉय, काजल दास, देबासिस दत्ता आणि आकाश गायन अशी या पाच जणांची नावं आहेत. यापैकी निर्मल्य सेनगुप्ता आणि तपन मैती हे लव्हली मैत्रा यांच्या निकटवर्तीय असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच काजल दास आणि देबासिस दत्ता यांच्याही तपास सुरू आहे..Abhishek Banerjee Attacked : पश्चिम बंगालमध्ये खळबळ! TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जींवर थेट जमावाकडून हल्ला; 'चोर चोर'च्या घोषणा देत बेदम मारहाण, अंडी-दगडंही फेकली.या प्रकरणी आकाश गायन हे नाव विशेष चर्चेत आहे. त्याच्या कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, तो तृणमूल काँग्रेसचा सक्रिय कार्यकर्ता असून निवडणुकीदरम्यान पक्षाच्या विविध बैठकींमध्ये नियमितपणे सहभागी होत होता. घटनेच्या दिवशी तो नेहमीप्रमाणे घरी आला, जेवण केले आणि नंतर फुटबॉल खेळण्यासाठी बाहेर गेला. त्यानंतर रात्री पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे..शनिवारी अभिषेक बॅनर्जी हे हिंसाचाराच्या घटनेत मृत्यू झालेल्या एका कार्यकर्त्याच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर अंडी आणि दगडफेक करण्यात आली. सुरक्षारक्षकांनी त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र गोंधळात काही जणांनी त्यांना ओढत मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..अभिषेक बॅनर्जींनंतर TMCच्या खासदाराला मारहाण, डोक्याला गंभीर दुखापत; भाजप म्हणते हे नाटक.दरम्यान, या घटनेनंतर तृणमूल काँग्रेसने भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी हा हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, प्राथमिक तपासातून समोर येत असलेल्या माहितीनंतर या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या हल्ल्यामागील नेमके कारण काय होते, याबाबत मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.