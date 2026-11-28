Mumbai: अदाणी समूहाने आता विमानतळ व्यवस्थापनापलीकडे जाऊन विमान वाहतूक क्षेत्रात विस्तार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. विमान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितल्याची माहिती समूहाचे मुख्य वित्त अधिकारी जुगेशिंदर (रॉबी) सिंग यांनी दिली..अदाणी समूहाने देशातील अनेक विमानतळांचे व्यवस्थापन करत असल्याने थेट विमान कंपनी काढण्याच्या पर्यायावर काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे फंडाच्या माध्यमातून आधीपासून कार्यरत असलेल्या विमान कंपनीला आर्थिक पाठबळ देण्याची किंवा या क्षेत्रात नव्याने येऊ इच्छिणाऱ्या स्टार्टअप, उद्योजकासोबत गुंतवणूक करण्याचा अदानी समूहाचा विचार आहे..Traffic Violation Insurance Premium Hike : गाडी चालवताना वाहतूक नियम मोडताय? मग खिशाला बसणार मोठा फटका! आता ई-चलानमुळे वाहन विम्याचा हप्ता वाढणार; सरकारच्या मोठ्या प्रस्तावाची तयारी!.विमान प्रवासाची मागणी वाढण्याचा अंदाजमुंबईत आयोजित ‘ट्रस्ट इंडिया डेट कॅपिटल मार्केट समिट’च्या पार्श्वभूमीवर बोलताना सिंग यांनी भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राच्या विस्ताराची गरज अधोरेखित केली. त्यांच्या मते, देशात ६० कोटींहून अधिक लोकांकडे विमान प्रवासाची क्षमता आहे. ही संभाव्य मागणी पूर्ण करण्यासाठी सध्या दररोज होणारी सुमारे ३,२०० विमान उड्डाने वाढवून ३० हजारांपर्यंत न्यावी लागतील. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, असे ते म्हणाले..नियमांचा पेचअदाणी समूह देशातील आठ विमानतळांचे व्यवस्थापन करतो. मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ आणि गुवाहाटी यांसारख्या विमानतळांचा त्यात समावेश आहे. देशातील हवाई प्रवासी वाहतुकीचा एक चतुर्थांशाहून अधिक हिस्सा या विमानतळांवरून हाताळला जातो..Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून अमित शाह यांचा उत्तर प्रदेशला मोठा संदेश; किती जागा वाढणार तेही सांगितलं....विमानतळ चालवणाऱ्या कंपन्यांनी विमान कंपन्यांमध्ये मोठी हिस्सेदारी घेण्यावर काही नियामक मर्यादा आहेत. दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांच्या सवलत करारांनुसार विमानतळ ऑपरेटरला एअरलाइनमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा ठेवण्यावर निर्बंध आहेत. विमानतळ सुविधांचा वापर सर्व विमान कंपन्यांना समान पद्धतीने करता यावा आणि हितसंबंधांचा संघर्ष टाळता यावा, हा त्यामागील उद्देश आहे. त्यामुळे अदाणी समूहाच्या प्रस्तावाला परवानगी देण्यापूर्वी या नियमांमध्ये बदल सरकारला बदल करावे लागलीत किंवा अदानी समूहाला विशेष परवानगी द्यावी लागणार आहे..कर्ज उभारणीची तयारीदरम्यान, समूहाच्या व्यापक विस्तार योजनेचाही सिंग यांनी उल्लेख केला. आर्थिक वर्ष २०२७ आणि २०२८ मध्ये समूहातील कंपन्या प्रत्येकी १.३ ते १.४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारू शकतात. पुढील पाच वर्षांत १२० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची समूहाची योजना आहे. विमानतळ व्यवसायाची २०२७ मध्ये स्वतंत्र कंपनी म्हणून पुनर्रचना करण्यासाठी तयारी पूर्ण होईल, असेही सिंग यांनी सांगितले. अदाणी समूहाच्या या प्रस्तावावर सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.