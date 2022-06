अदानींची 70 हजार कोटींची गुंतवणूक, हजारोंना मिळणार रोजगार

अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी शुक्रवारी अदानी कंपनी उत्तर प्रदेशमध्ये ₹70,000 कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याची माहिती दिली. ज्यामुळे उत्तरप्रदेश राज्यात सुमारे 30,000 रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. उत्तर प्रदेश गुंतवणूकदार समिट २०२२ (Uttar Pradesh Investors Summit 2022) कार्यक्रमात ते बोलत होते. (Adani invest 70,000 crore in uttar pradesh that would create around 30,000 jobs)

गौतम अदानी म्हणाले, "आम्ही उत्तरप्रदेश राज्यात 70,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक करत आहोत. या गुंतवणुकीमुळे 30,000 हून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील असा आमचा अंदाज आहे."

अदानी पुढे म्हणाले, "या गुंतवणुकीपैकी ₹ 11,000 कोटी आमच्या ट्रान्समिशन, हरित ऊर्जा, पाणी, कृषी-लॉजिस्टिक्स आणि आमच्या डेटा सेंटर व्यवसायावर आधीच खर्च केले गेले आहेत तर बाकी आम्ही रस्ते आणि वाहतूक अशा पायाभूत सुविधांवर ₹24,000 कोटी आणि मल्टी-मॉडेल लॉजिस्टिक तसेच संरक्षण क्षेत्रावर 35,000 कोटींची गुंतवणूक करत आहोत."

सोबतच अदानी यांनी समूह उत्तर प्रदेशातील कानपूर येथे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा दारूगोळा संकुल उभारणार असल्याची माहिती दिली. यूपी डिफेन्स कॉरिडॉरमध्ये खाजगी क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी गुंतवणूक असणार, असेही ते म्हणाले.