IPS Transfer: मोठी बातमी! पोलीस विभागात महत्त्वाचा फेरबदल; चार आयपीएस आणि दोन राज्य पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली, कारण काय?

बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने बुधवारी (१८ मार्च २०२६) पोलीस विभागात मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. चार भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून त्यांना नवीन जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त बिहार पोलीस सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांच्याही बदल्या करण्यात आल्या. बिहार गृह विभागाने या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात एक अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. .अधिसूचनेनुसार, २०१२-बॅचचे आयपीएस अधिकारी अजय कुमार पांडे यांची पाटणा येथील दक्षता अन्वेषण ब्युरोचे उपमहानिरीक्षक या पदावरून पाटणा येथील दारूबंदी आणि एएनटीएफचे उपमहानिरीक्षक या पदावर बदली करण्यात आली आहे. २०१८-बॅचच्या आयपीएस अधिकारी प्रेरणा कुमार यांना नवगछियाच्या पोलीस अधीक्षक पदावरून हटवून लखीसरायच्या पोलीस अधीक्षक पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे..त्याचप्रमाणे, पाटणा येथील दारूबंदी आणि राज्य अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोचे पोलीस अधीक्षक राजेश कुमार यांची पुढील आदेशापर्यंत नवगछियाचे पोलीस अधीक्षक म्हणून आणि लखीसराय येथील पोलीस अधीक्षक अवधेश दीक्षित यांची बिहार पोलीस मुख्यालय कर्मचारी-१ चे पोलीस अधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, बिहार पोलीस सेवेतील दोन अधिकाऱ्यांनाही नवीन जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत..कटिहारचे उपअधीक्षक (सायबर गुन्हे), राम कृष्ण यांची पुढील आदेशापर्यंत पाटणा येथील बरह येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी-१ या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, बरह येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी-१ म्हणून कार्यरत असलेल्या आनंद कुमार सिंग यांची पाटणा येथील उच्च न्यायालय सुरक्षा विभागात उपअधीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..गृह विभागाने सर्व अधिकाऱ्यांना तात्काळ त्यांच्या नवीन नेमणुकांवर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय बदल मानला जात आहे. नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.