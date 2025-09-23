अहो आश्चर्यच! अफगाणिस्तानातून १३ वर्षांचा मुलगा विमानाच्या लँडिंग गिअरमध्ये लपून भारतात आला; जिवंत कसा राहिला?

अफगाणिस्तानमधील १३ वर्षांचा मुलगा विमानाच्या चाकामध्ये लपून काबुलहून दिल्लीला पोहोचला आहे. अल्पवयीन मुलाला विमानतळ प्रशासनाने ताब्यात घेतलं असून त्याची चौकशी केली जात आहे. मुलाला इराणला जायचं होतं पण तो चुकून दिल्लीला येणाऱ्या विमानाच्या व्हिल वेलमध्ये बसला. इमिग्रेशन विभागाकडून मुलाला काबुलला पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय..विमानतळ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली. अफगाणिस्तानची विमान कंपनी केएएम एअरचं विमान आरक्यू ४४०१ दिल्लीतील विमानतळावर दाखल झालं. विमानतळावर प्रवासी उतरल्यानंतर विमान टॅक्सीवेवर उभा होतं..मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार! कुटुंब अडकलं पुरात, अंधारात बचावकार्य; खासदार स्वत: उतरले पाण्यात.दरम्यान, विमानतळावरील कर्मचाऱ्यांना विमानाजवळ एक अल्पवयीन मुलगा संशयास्पद स्थितीत फिरताना दिसला. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता तो अफगाणिस्तानचा असल्याचं सांगितलं. कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ वरिष्ठांना याची माहिती देण्यात आली..अफगाणिस्तानमध्ये राहणारा चिमुकला इराणला जायचं म्हणून विमानतळावर घुसला. त्यानं इराणचं विमान समजून दिल्लीला निघालेल्या विमानाच्या चाकात बसून प्रवास केला. विमानाच्या व्हेल विलमध्ये लपून त्यानं धोकादायक प्रवास केला. विमानाने उड्डाण केल्यानंतर दरवाजे बंद झाले आणि तो आत राहिला..अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, जवळपास दीड तास तशाच अवस्थेत तो राहिला. १० हजार फुटांच्यावर विमान उड्डाण करते तेव्हा ऑक्सिजनची कमतरता असते. शिवाय तापमानही खूप कमी असतं. अशा अवस्थेत मृत्यू होण्याची शक्यता होती. पण तो सुखरुप असल्यानं अधिकाऱ्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.