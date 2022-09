तरुणींसोबत काका नाचण्यात गुंग, काकुनं चपलेनं उतरवला रंग

सोशल मीडियावर अनेक मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. काही आश्चर्यकारक तर काही थक्क करणारे असतात. सध्या असाच एक मजेशीर व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ एका प्रोग्रामचा आहे. हा व्हि़डिओ इतका मजेशीर आहे की पाहून तुम्हालाही हसू आवरता येणार नाही. (after watching uncle danced with a girl then Aunty beat him by chappal video goes viral)

सध्या कोणताही कार्यक्रम म्हटला की नाच गाणं येतं. मग अशात अनेकजण आपली नाचण्याची हौस पुरवतात. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक कार्यक्रमात काकांना नाचण्याचा मोह आवरत नाही.

काका थेट स्टेजवर जातात आणि तेथील तरुणीसोबत डान्स करायला लागतात. पण काकांकडल्या काकूंना हे सर्व काही आवडत नाही. आणि त्या थेट स्टेज जातात आणि काकांना चपलेने बदडतात. हा फनी आणि मजेशीर व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतोय.

सध्या या व्हिडिओवर नेटकरी वेगवेगळ्या मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहे. काकांचं घरी जाऊन काही खरं नाही, असं एका नेटकऱ्याने म्हटलय. या मजेशीर व्हिडिओवर लाईक्स आणि कमेंट्सा वर्षाव होत आहे.