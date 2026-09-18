Agniveer Exit Plan : अग्निवीरांसाठी खूशखबर! 4 वर्षांनंतर नोकरीची चिंता मिटणार; सरकारकडून मोठा 'एक्झिट प्लॅन' तयार, जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अग्निवीरांच्या सेवाकाळानंतरच्या पुनर्वसनासाठी महत्त्वाची योजना तयार केल्याची माहिती समोर आली (Agniveer Government Jobs After 4 Years) आहे. ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर सेवेतून मुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून विशेष ‘एक्झिट प्लॅन’ तयार करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे सेवा संपल्यानंतर रोजगारासाठी भटकंती करण्याची वेळ अग्निवीरांवर येऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे..जानेवारी २०२७ मध्ये पहिली तुकडी सेवेतून होणार मुक्तअग्निपथ योजनेअंतर्गत भारतीय लष्करात दाखल झालेल्या अग्निवीरांची पहिली तुकडी जानेवारी २०२७ मध्ये चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणार आहे. या तुकडीत १९ हजारांहून अधिक अग्निवीरांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे..अग्निपथ योजनेनुसार चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर सर्व अग्निवीरांना कार्यमुक्त केले जाते. त्यापैकी २५ टक्के अग्निवीरांना त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे नियमित सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याची तरतूद आहे. आता या प्रक्रियेसाठी सेवा संपण्यापूर्वीच परीक्षा आणि गुणवत्ता यादी तयार करण्याची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जात आहे..CBSE Three-Language Policy : सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला मुदतवाढ? सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची सूचना, अंमलबजावणी 2027-28 पर्यंत ढकलण्याची शक्यता.२५ टक्के अग्निवीरांना लष्करात कायमस्वरूपी संधीनव्या व्यवस्थेनुसार, चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच अंतर्गत परीक्षा आणि गुणवत्तेच्या आधारे निवड प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते. त्यामुळे पात्र ठरणाऱ्या २५ टक्के अग्निवीरांना कार्यकाळ संपल्यानंतर नियमित लष्करी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे..उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांसाठीही रोजगाराची तयारीचार वर्षांनंतर नियमित सेवेत सामावून न घेतल्या जाणाऱ्या उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठीही सरकारकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून विशेष पोर्टलच्या मदतीने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांसह विविध पोलीस दलांमध्ये त्यांच्या भरतीची प्रक्रिया सुलभ करण्याची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे..यामध्ये BSF, CRPF, CISF, ITBP आणि आसाम रायफल्स यांसारख्या दलांचा समावेश आहे. त्यामुळे अग्निवीरांना लष्करी सेवा पूर्ण केल्यानंतर इतर सुरक्षा दलांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात..MPSC Exam Latest Update : ...अखेर राज्यसेवा 2025 च्या मुलाखती ढकलल्या पुढे; नवी तारीख काय? मुख्य परीक्षेबाबत अद्यापही अस्पष्टता!.निमलष्करी दलांमध्ये आरक्षण आणि परीक्षा सवलतीसेवा पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. कॉन्स्टेबल आणि रायफलमन पदांवरील भरतीमध्ये त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच काही भरती प्रक्रियांमध्ये लेखी परीक्षा आणि शारीरिक चाचण्यांमध्ये सवलतीची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे..रेल्वेतही रोजगाराच्या संधीमाजी अग्निवीरांसाठी भारतीय रेल्वेमध्येही आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.श्रेणी-१ पदे : १० टक्के समांतर आरक्षणश्रेणी-२ आणि त्यापुढील पदे : ५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षणयामुळे लष्करी सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या आणखी संधी उपलब्ध होऊ शकतात..अग्निवीरांना काय फायदा होणार?या ‘एक्झिट प्लॅन’मुळे चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर अग्निवीरांना रोजगाराच्या संधी मिळण्यास मदत होऊ शकते. लष्करी सेवेत मिळालेले प्रशिक्षण, शिस्त आणि अनुभव याचा उपयोग सुरक्षा दल, पोलीस तसेच इतर सरकारी सेवांमध्ये करता येणार आहे..सेवा संपल्यानंतर रोजगाराच्या संधींबाबत स्पष्टता मिळाल्यास अग्निवीरांना भविष्यातील नियोजन करणेही सोपे होईल. मात्र, विविध विभागांमधील भरती, आरक्षण आणि नियुक्तीची अंतिम प्रक्रिया संबंधित नियम व अधिकृत अधिसूचनांनुसारच निश्चित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.