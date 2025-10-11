Farmer Scheme: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठी भेट! केंद्र सरकार ३५,००० कोटींची योजना सुरू करणार, लाभ कसा घेता येणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना एक मोठी भेट देणार आहेत. आज, ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ते देशातील शेतकऱ्यांसाठी ४२,००० कोटी रुपयांच्या नवीन योजना सुरू करतील. ज्याचा त्यांना थेट फायदा होईल. ही माहिती देताना, देशाचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले की, या निमित्ताने पंतप्रधान दोन प्रमुख कार्यक्रम सुरू करतील. प्रधानमंत्री धन-धन कृषी योजना आणि डाळींसाठी स्वावलंबन अभियान..प्रधानमंत्री धन धन कृषी योजनेअंतर्गत, देशभरातील १०० मागास आणि कमी उत्पादन देणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली जातील. या योजनेमुळे सिंचन, साठवणूक, उत्पादन आणि कृषी कर्ज यासारख्या सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा होईल. याव्यतिरिक्त, डाळी अभियानांतर्गत, २०३०-३१ पर्यंत डाळींचे उत्पादन २४.२ दशलक्ष टनांवरून ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. .UPI Biometric : चेहरा दाखवताच होईल ऑनलाइन पेमेंट; पिनची गरजच नाहीच, UPI फिंगरफ्रिंट/फेस आईडी फीचर, बायोमेट्रिक करा एका क्लिकवर.हे साध्य करण्यासाठी, देशाला डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण करण्यासाठी लागवडीखालील क्षेत्र देखील वाढवले जाईल. याव्यतिरिक्त, या कार्यक्रमात ३५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या १,१०० हून अधिक प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी होईल. यामध्ये पशुपालन, मत्स्यपालन, अन्न प्रक्रिया आणि कृषी-संबंधित पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. .पंतप्रधान शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), सहकारी संस्था आणि कृषी नवोन्मेषकांना देखील सन्मानित करतील. या सरकारी उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना केवळ उत्पादन वाढविण्यास मदत होणार नाही, तर त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यास मदत होईल. हे भारतीय शेतीसाठी अन्न सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनशैलीत सुधारणा करण्यासाठी एक प्रमुख गेम चेंजर ठरेल..Anil Ambani Group: अनिल अंबानींचे जवळचे सहकारी अशोक पाल यांना अटक; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची कारवाई .या बैठकीत कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांवर देखील चर्चा होईल. जेणेकरून शेतकऱ्यांना सेवा आणि आर्थिक मदत सहज मिळू शकेल. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्यास आणि कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. पंतप्रधान मोदी यांचा हा उपक्रम शेतीमध्ये फायदेशीर बदल घडवून आणण्यासाठी आणि देशाला अन्न सुरक्षेत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी एक प्रमुख ध्येय आहे. जे येत्या काळात भारतीय शेतीला नवीन उंचीवर घेऊन जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.