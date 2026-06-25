Air India IndiGo Incident: अहमदाबाद विमानतळावरील अपघात टळला; दोन विमानं अचानक समोरासमोर; नेमकं काय घडलं?

Ahmedabad Airport: अहमदाबाद विमानतळावर झालेल्या भीषण अपघाताचं खरं कारण अद्याप समोर आलेलं नसतानाच गुरुवारी एक मोठा अपघात टळला. एअर इंडिया आणि इंडिगो कंपनीचे दोन विमानं समोरासमोर आली. मात्र सुदैवाने दोन्ही विमानं वेळेतच थांबवण्यात आली आणि अनर्थ टळला. .एअर इंडिया आणि इंडिगो या दोन्ही कंपन्यांची 'ए३२०' मॉडेलची दोन विमाने एकाच टॅक्सीवेवर एकमेकांसमोर आली होती. सुदैवाने दोन्ही वैमानिकांनी प्रसंगावधान राखत विमानं सुरक्षित अंतरावर थांबवली, त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला असून सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. नागरी विमानवाहतूक महासंचालनालयाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे..Video: 'असा' रचला केतनच्या खुनाचा कट; सिया अन् चेतनचा कॅफेतला व्हिडीओ आला, हातात हात देऊन बसले अन् केलं प्लॅनिंग.नेमकं घडलं तरी काय?'डीजीसीए'ने दिलेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियाचे 'AI2493' हे विमान मुंबईहून अहमदाबादला पोहोचले होते. या विमानाने विमानतळावरील रनवे 23 वर सुरक्षित लँडिंग केले. यानंतर विमानतळ नियंत्रण कक्षाकडून या विमानाला टॅक्सीवे 'C' वरून टॅक्सीवे 'P' आणि नंतर टॅक्सीवे 'G' च्या मार्गाने आंतरराष्ट्रीय एप्रनपर्यंत जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले आहे की, एअर इंडियाच्या वैमानिकाने (क्रू) टॅक्सीवे 'G' वर उजवीकडे वळण्याऐवजी चुकून टॅक्सीवे 'P' वरच पुढे जाणे सुरू ठेवले. वैमानिकाला आपली चूक लक्षात येताच त्याने विमान जागेवरच थांबवले..Khashaba Jadhav Award: खाशाबा जाधव पुरस्काराने ऑलिम्पिकपटू बंडा पाटील गौरवित; खाशाबांना पद्मविभूषण मिळावा, ही इच्छा.नेमक्या याच वेळी इंडिगो कंपनीचे '6E-5160' हे विमान अहमदाबादहून मुंबईसाठी उड्डाण करण्याच्या तयारीत होते आणि ते देखील त्याच टॅक्सीवे 'P' वरून पुढे सरकत होते. समोर एअर इंडियाचे विमान आल्याचे पाहताच इंडिगोच्या वैमानिकानेही अत्यंत सतर्कता दाखवत आपले विमान तातडीने थांबवले. दोन्ही विमानांमध्ये सुरक्षित अंतर राखले गेल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले नाही किंवा प्रवाशांना इजा झाली नाही..दरम्यान, या घटनेनंतर एअर इंडियाच्या विमानाला 'टो' करून म्हणजेच ओढत पार्किंग स्टँडपर्यंत नेण्यात आले. एअर इंडियाने यावर अधिकृत निवेदन जारी करत स्पष्ट केले की, टॅक्सींग दरम्यान विमानाने नकळत चुकीचे वळण घेतले होते; परंतु यामुळे प्रवाशांच्या आणि क्रू मेंबर्सच्या सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण झाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.