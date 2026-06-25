देश

Air India IndiGo Incident: अहमदाबाद विमानतळावरील अपघात टळला; दोन विमानं अचानक समोरासमोर; नेमकं काय घडलं?

Air India crew mistakenly continues on Taxiway P instead of turning right: एअर इंडिया आणि इंडिगो या दोन्ही कंपन्यांची 'ए३२०' मॉडेलची दोन विमाने एकाच टॅक्सीवेवर एकमेकांसमोर आली होती. सुदैवाने दोन्ही वैमानिकांनी प्रसंगावधान राखत विमानं सुरक्षित अंतरावर थांबवली.
Ahmedabad Airport Near Miss

Ahmedabad Airport Near Miss

esakal

संतोष कानडे
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Ahmedabad Airport: अहमदाबाद विमानतळावर झालेल्या भीषण अपघाताचं खरं कारण अद्याप समोर आलेलं नसतानाच गुरुवारी एक मोठा अपघात टळला. एअर इंडिया आणि इंडिगो कंपनीचे दोन विमानं समोरासमोर आली. मात्र सुदैवाने दोन्ही विमानं वेळेतच थांबवण्यात आली आणि अनर्थ टळला.

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