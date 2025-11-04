दुर्घटनेतून एकटा वाचला, आता घरी एकटाच बसून राहतो, पत्नी-मुलाशीही बोलत नाही; कशी झालीय अवस्था?

अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतून वाचलेल्या विश्वास कुमार रमेशचं दुर्घटनेनंतरचं आयुष्य अजूनही नेहमीसारखं झालं नाहीय. विमान दुर्घटनेत २४१ पैकी फक्त एकटा विश्वास कुमार रमेश वाचला होता. दुर्घटनेला चार महिने झाले तरी आजही विश्वास कुमार बहुतांश वेळ एकटाच बसतो. कुटुंबियांशीसुद्धा तो कमी वेळ बोलतो. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यानं मी वाचलो हा एक चमत्कार आहे आणि स्वत:ला नशीबवान समजतो असं सांगितलंय..अहमदाबादहून लंडनला जाणाऱ्या त्या विमानात आश्चर्यकारकरित्या विश्वास वाचला. विमान मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्टेलवर कोसळलं होतं. विश्वास विमानातील सीट ११ एवर बसला होता. तर त्याचा लहान भाऊ अजय हा सीट ११जे वर होता. दुर्घटनेत त्याच्या लहान भावाचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर विश्वास कुमारला मानसिक धक्का बसलाय. यातून अद्याप तो पूर्णपणे सावरला नाहीय..अर्ध शरीर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा मदतीसाठी टाहो, बाजूला २० मृतदेह पडलेले; घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य.दीवमधील मच्छिमार कुटुंबातला असलेला विश्वास हा त्याच्या भावंडांमध्ये सर्वात मोठा आहे. त्याच्याकडे ब्रिटनचं नागरिकत्व आहे. तो सध्या लीसेस्टरमध्ये राहतोय. घरी परतल्यानंतर तो पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेबस डिसऑर्डरचा सामना करत आहे..दुर्घटनेनंतर आता चार महिन्यांनी काय परिस्थिती आहे हे सांगताना विश्वास म्हणाला की, मी एकटा वाचलोय पण मला अजूनही पटत नाहीय. मी माझा भाऊ गमावला. तो माझा खंबीर आधार होता. गेल्या काही वर्षांपासून तो कायम माझ्या सोबत होता. आता मी एकटाच आहे. माझ्या खोलीत बसून असतो. पत्नी, मुलासोबतही बोलत नाही. मला घरात एकटं बसणं चांगलं वाटतं..दुर्घटनेबद्दल मी आता काही सांगू शकत नाही असं विश्वासने म्हटलंय. दुर्घटनेनंतर हा काळ खूपच कठीण होता. शारिरीक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही सुरळीत झालेलं नाही. माझी आई चार महिन्यांपासून दररोज दरवाजाबाहेर बसते. काही बोलत नाही. मी इतर कोणाशी बोलत नाही. मी दिवसरात्र विचार करत असतो..विश्वासच्या कुटुंबियांनी सांगितलं की, आमच्या कुटुंबासाठी प्रत्येक दिवस वेदनादायी आहे. तो नीट चालू शकत नाही. पत्नी आधार देते तेव्हा पावलं टाकतो. घटनेनंतर ना कामावर गेलाय ना गाडी चालवू शकतो. एअर इंडियाकडून नुकसानभरपाई देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आलाय. पण कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तेवढं पुरेसं नाहीय. तीन वेळा बैठकीसाठीही बोलावलं पण त्यांनी दुर्लक्ष केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.