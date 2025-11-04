देश

दुर्घटनेतून एकटा वाचला, आता घरी एकटाच बसून राहतो, पत्नी-मुलाशीही बोलत नाही; कशी झालीय अवस्था?

Ahmedabad Plane Crash : अहमदाबादमध्ये झालेल्या विमान दुर्घटनेतून आश्चर्यकारकरित्या बचावलेल्या विश्वास कुमार हा अजूनही धक्क्यातून सावरलेला नाही. तो घरात एकटाच बसून राहतो, कुणाशी बोलत नाही अशी माहिती आता समोर आलीय.
Man Who Survived Ahmedabad Plane Crash Now Lives Isolated Refuses to Speak

Man Who Survived Ahmedabad Plane Crash Now Lives Isolated Refuses to Speak

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतून वाचलेल्या विश्वास कुमार रमेशचं दुर्घटनेनंतरचं आयुष्य अजूनही नेहमीसारखं झालं नाहीय. विमान दुर्घटनेत २४१ पैकी फक्त एकटा विश्वास कुमार रमेश वाचला होता. दुर्घटनेला चार महिने झाले तरी आजही विश्वास कुमार बहुतांश वेळ एकटाच बसतो. कुटुंबियांशीसुद्धा तो कमी वेळ बोलतो. बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यानं मी वाचलो हा एक चमत्कार आहे आणि स्वत:ला नशीबवान समजतो असं सांगितलंय.

Loading content, please wait...
Gujarat
accident
Plane Crash
Ahmedabad
Ahemdabad Plane Crash

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com