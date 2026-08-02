देश

AI Crime Uttar Pradesh : २५ लाखाचे कर्ज फेडण्यासाठी AI चा वापर करून १० वर्षीय मुलाचे अपहरण; १७ तास पोलिसांची दिशाभूल; सत्य समोर आलं ते धक्कादायक

AI Chatbot Crime : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये १० वर्षीय मुलाचे अपहरण करून हत्या केल्याप्रकरणी AI चा कथित गैरवापर झाल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
AI Crime Uttar Pradesh

AI Crime Uttar Pradesh

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

AI Used in Crime : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे १० वर्षीय वैभव वर्मा या चौथीतील विद्यार्थ्याच्या अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणाने संपूर्ण उत्तरप्रदेशमध्ये खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपी असलेल्या संगणक शिक्षकाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करून अपहरण, खंडणी आणि पोलिसांना दिशाभूल करण्याचा संपूर्ण कट आखल्याचा दावा तपासात समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
Uttar Pradesh
Crime News
crime news in marathi
artificial intelligence
crime news today
uttar pradesh crime
Uttar Pradesh crime news