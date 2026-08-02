AI Crime Uttar Pradesh : २५ लाखाचे कर्ज फेडण्यासाठी AI चा वापर करून १० वर्षीय मुलाचे अपहरण; १७ तास पोलिसांची दिशाभूल; सत्य समोर आलं ते धक्कादायक

AI Used in Crime : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे १० वर्षीय वैभव वर्मा या चौथीतील विद्यार्थ्याच्या अपहरण आणि हत्येच्या प्रकरणाने संपूर्ण उत्तरप्रदेशमध्ये खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपी असलेल्या संगणक शिक्षकाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करून अपहरण, खंडणी आणि पोलिसांना दिशाभूल करण्याचा संपूर्ण कट आखल्याचा दावा तपासात समोर आला आहे..गोरखपूरमध्ये राहणारा वैभव वर्मा शाळेतून घरी आल्यानंतर दुपारी नवीन सायकल चालवण्यासाठी घराबाहेर पडला. मात्र बराच वेळ उलटूनही तो घरी परतला नाही. कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला आणि पोलिसांनाही माहिती दिली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये वैभव शेजारच्या गल्लीपर्यंत गेल्याचे दिसले. त्यानंतर तो अचानक बेपत्ता झाला. त्याच परिसरात संगणक शिक्षक सर्वेश भट्ट राहत होता. शोधमोहीम सुरू असताना सीसीटीव्हीमध्ये सर्वेश भट्ट एका शेतात एका लहान मुलाची चप्पल फेकताना दिसला. त्याच परिसरात वैभवची सायकलही सापडली. त्यामुळे वैभवचे अपहरण झाल्याचा संशय अधिक बळावला..तक्रारीनंतर पोलिसांनी सर्वेश भट्टला ताब्यात घेतले. मात्र त्याच्या घराची सखोल झडती घेतली गेली नाही. त्यामुळे त्याच वेळी घराच्या तळघरात ठेवलेला वैभवचा मृतदेह पोलिसांना सापडला नाही. आरोपीची तब्बल १७ तास चौकशी केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलिस त्याला पुन्हा घरी घेऊन गेले. त्यावेळी घराच्या बेसमेंटमध्ये गोणीत भरलेला वैभवचा मृतदेह आढळून आला..तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, सर्वेश भट्टने वैभवचे अपहरण करून त्याच्या कुटुंबाकडून १ कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा कट रचला होता. मात्र अपहरणानंतर वैभवने आरडाओरडा सुरू केल्याने आरोपीने त्याचा गळा आवळून खून केला. त्यानंतर मृतदेह गोणीत भरून घराच्या तळघरात लपवून ठेवला. यानंतर त्याने वैभवच्या वडिलांना फोन करून १ कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याचेही तपासात समोर आले आहे..सर्वेश भट्ट हा व्यवसायाने संगणक शिक्षक असून त्याने एका बँकेकडून सुमारे २५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यासाठी दरमहा सुमारे 30 हजार रुपयांचा हप्ता भरावा लागत होता. हे कर्ज फेडण्यासाठी परिसरातील मोठ्या सराफ व्यावसायिकाच्या नातवाचे अपहरण करून खंडणी उकळण्याचा कट त्याने रचल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे..Uttarpradesh : हॉटेल मालकाचे नाव नको पण ‘मेन्यू’ सांगण्यात यावा ;नामफलकाबाबतच्या सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती.AI चा वापर करून आखला गुन्ह्याचा कटतपासात आरोपीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चा वापर करून अपहरण, खंडणीची मागणी आणि पोलिसांची दिशाभूल करण्यासंबंधी माहिती मिळवून गुन्ह्याचा आराखडा तयार केल्याचा दावा समोर आला आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून गंभीर गुन्हे करण्याचा हा धक्कादायक प्रकार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे..कुटुंबीयांनाही अटकपोलिसांच्या माहितीनुसार, सर्वेशच्या घरातील सदस्यांना घरात मृतदेह असल्याची माहिती होती. तरीही त्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली नाही. उलट सर्वेश स्वतः गावकऱ्यांसोबत वैभवचा शोध घेत असल्याचे नाटक करत होता. पुरावे लपवणे आणि पोलिसांना माहिती न दिल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी सर्वेशच्या कुटुंबातील आणखी सहा सदस्यांना अटक केली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांच्या तपास पद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आरोपी ताब्यात असताना त्याच्याकडून सत्य बाहेर काढण्यासाठी तब्बल १७ तास का लागले आणि सुरुवातीलाच घराची सखोल झडती का घेण्यात आली नाही, याबाबतही चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.