Asaduddin Owaisi Bengal Performance : ओवैसींचा बंगालमध्ये 'फ्लॉप शो'; बिहारमधील यशाची जादू ममतांच्या बालेकिल्ल्यात का चालली नाही? 'इतक्या' जागा लढवल्या, पण हाती काय लागलं?

AIMIM West Bengal Election Result : बिहारमधील निवडणुकीत आश्चर्यकारक यश मिळवल्यानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाला पश्चिम बंगालमध्येही मोठ्या अपेक्षा (AIMIM West Bengal) होत्या. मात्र, इथं पक्षाला मोठा धक्का बसला. हुमायून कबीर यांच्या आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) सोबतची युती तुटल्यानंतर ओवैसी यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि १२ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले..हे सर्व मतदारसंघ मुस्लिम-बहुल भागांमध्ये असले तरी AIMIM ला या निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नाही. उलट, हुमायून कबीर स्वतः लढवत असलेल्या दोन्ही जागांवर आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे..ओवैसी यांच्या पक्षाने मोथाबारी, सुजापूर (मालदा जिल्हा); सुती, रघुनाथगंज, कांडी (मुर्शिदाबाद), नलहाटी, मुराराई (बीरभूम), हाब्रा, बारासात, बसीरहाट दक्षिण (उत्तर २४ परगणा), आसनसोल उत्तर (पश्चिम बर्धमान) आणि करंदीघी (उत्तर दिनाजपूर) या मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले होते..निवडणूक आयोगाच्या दुपारी २ वाजेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, AIMIM ला बहुतेक ठिकाणी अत्यल्प मते मिळाली. मोथाबारी येथे केवळ ९९५ मते, सुजापूरमध्ये सुमारे २,५००, सुतीमध्ये ७४१, तर रघुनाथगंजमध्ये १,४०० मते मिळाली. कांडी मतदारसंघात मात्र पक्षाने ११,००० हून अधिक मते मिळवत दुसरे स्थान पटकावले. एकूण मतांच्या टक्केवारीनुसार AIMIM ला फक्त ०.१९ टक्केच पाठिंबा मिळाला..निवडणुकीच्या काळात मुर्शिदाबाद, मालदा आणि उत्तर दिनाजपूर या जिल्ह्यांमध्ये 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे वगळल्याचा वादही निर्माण झाला होता..AIMIM ने हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. दुसरीकडे, ओवैसी यांच्यावर भाजप-विरोधी मतांचे विभाजन केल्याचा आरोप पुन्हा करण्यात आला. मात्र, अल्पसंख्याकांना स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्व देणे हाच आपला उद्देश असल्याचे AIMIM चे म्हणणे आहे..स्थानिक नेतृत्वाला अशी अपेक्षा होती की, बिहारच्या सीमांचल भागातील पक्षाचा प्रभाव पश्चिम बंगालच्या सीमावर्ती भागांतही जाणवेल. परंतु, प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. परिणामी, बहुतेक उमेदवारांना आपली अनामत रक्कमही वाचवता आली नाही..निवडणुकीच्या अगोदर हुमायून कबीर यांच्या AJUP सोबतची युती तुटणे हा AIMIM साठी मोठा धक्का ठरला. युती तुटल्यानंतरही ओवैसी यांनी १२ जागांवर पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवली, मात्र अपेक्षित यश मिळवण्यात पक्ष अपयशी ठरला.