Asaduddin Owaisi Bengal Performance : ओवैसींचा बंगालमध्ये 'फ्लॉप शो'; बिहारमधील यशाची जादू ममतांच्या बालेकिल्ल्यात का चालली नाही? 'इतक्या' जागा लढवल्या, पण हाती काय लागलं?

AIMIM’s Strategy in West Bengal Elections : बिहारमध्ये यश मिळवल्यानंतरही AIMIM ला पश्चिम बंगालमध्ये मोठा धक्का बसला. मुस्लिमबहुल मतदारसंघातही पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही आणि मतांचा टक्का अत्यल्प राहिला.
Why AIMIM Failed in West Bengal Elections Despite Success in Bihar

बाळकृष्ण मधाळे
AIMIM West Bengal Election Result : बिहारमधील निवडणुकीत आश्चर्यकारक यश मिळवल्यानंतर असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पक्षाला पश्चिम बंगालमध्येही मोठ्या अपेक्षा (AIMIM West Bengal) होत्या. मात्र, इथं पक्षाला मोठा धक्का बसला. हुमायून कबीर यांच्या आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) सोबतची युती तुटल्यानंतर ओवैसी यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि १२ मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले.

