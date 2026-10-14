Air India AI-2030 : अपहरणाच्या अलर्टमुळे एअर इंडियाचे विमान जयपूरला वळवले; प्रवाशांची तपासणी सुरू, NSG अन् IB सतर्क

Air India AI-2030 Diverted to Jaipur After Hijack Alert : जर्मनीतील फ्रँकफर्टहून नवी दिल्लीकडे येणाऱ्या एअर इंडियाच्या विमानाबाबत अपहरणाची धोक्याची सूचना मिळाल्याने सुरक्षा यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली. या सूचनेनंतर AI-2030 हे विमान तातडीने जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे वळवण्यात आले. विमानतळावर विमान सुरक्षितपणे उतरवण्यात आल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने हालचाली सुरू केल्या. विमानाला विशेष सुरक्षित क्षेत्रात हलवण्यात आले असून, प्रवाशांची सुरक्षा तपासणी करण्यात येत आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादविरोधी पथकासह विविध सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत..अहमदाबाद ATC ला मिळाली अपहरणाची सूचनामिळालेल्या माहितीनुसार, या विमानाबाबत अपहरणाची सूचना सर्वप्रथम अहमदाबाद एअर ट्रॅफिक कंट्रोलला (ATC) मिळाली. उड्डाणादरम्यान विमानाच्या वैमानिकाने काही काळासाठी 'स्क्वॉक 7500' हा आपत्कालीन संकेत सक्रिय केला होता. नागरी विमान वाहतुकीमध्ये विमानाचे अपहरण झाल्याची परिस्थिती दर्शवण्यासाठी या संकेताचा वापर केला जातो..Flight Ticket Prices :दिवाळीपूर्वी विमान प्रवास महागला; इंडिगोचा फ्यूल चार्ज वाढला ; प्रमुख मार्गांवरील तिकिट दर वाढण्याची शक्यता\n.हा संकेत मिळाल्यानंतर संबंधित सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विमानाला जयपूरकडे वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर सकाळी 9 वाजून 45 मिनिटांनी विमान जयपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले..विमान आयसोलेशन बेमध्ये हलवलेविमान उतरल्यानंतर विमानतळावरील 'आयसोलेशन बे'मध्ये हलवण्यात आले. संशयास्पद किंवा संभाव्य धोक्याची शक्यता असलेल्या विमानांना सामान्य प्रवासी क्षेत्रापासून दूर असलेल्या या विशेष सुरक्षित ठिकाणी उभे केले जाते. विमान उतरल्याबरोबर सुरक्षा दलांनी त्याच्या आसपासचा परिसर ताब्यात घेतला..FlyDubai Co-Pilot Case : इस्रायलमध्ये विमान क्रॅश करण्याचा कट; फ्लाईदुबईच्या को-पायलटला होणार 'फायरिंग स्क्वॉड'द्वारे मृत्युदंड?.विमानातील परिस्थितीची तपासणी सुरू करण्यात आली. दोन्ही वैमानिकांना विमानातून बाहेर काढण्यात आले असून, विमानातील प्रवाशांची कसून तपासणी केली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, अपहरणाची सूचना नेमकी कशामुळे मिळाली, याबाबत अधिकृत तपासातूनच स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे..NSG आणि IB सतर्कया घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जयपूर विमानतळावर एटीएससह विविध सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच, दिल्लीतील राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक अर्थात एनएसजीचे पथकही सज्ज ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे (IB) महानिरीक्षक रमाकांत हे जयपूर विमानतळावर दाखल झाल्याची माहिती आहे. सुरक्षा यंत्रणा संपूर्ण परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून, विमानातील प्रवाशांची तपासणी आणि आवश्यक सुरक्षा प्रक्रिया सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.