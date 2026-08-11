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Air India Turbulence Incident : एअर इंडिया फुकेत-दिल्ली फ्लाईटच्या 'त्या' घटनेबाबत धकक्कादायक माहिती समोर; मुख्य पायलटने ओढला होता गांजा

Phuket-Delhi Flight एअर इंडियाच्या AI2379 विमानाच्या मुख्य पायलटच्या प्रयोगशाळेतील पुष्टीकरण चाचणीत गांजाचे सेवन केल्याचे निष्पन्न झाले. ४ ऑगस्टला फुकेत-दिल्ली प्रवासादरम्यान टर्ब्युलन्सचा सामना करावा लागला आणि विमान अचानक सुमारे ३०० फूट खाली आले.
Air India AI2379 Pilot Tests Positive for Cannabis

Air India AI2379 Pilot Tests Positive for Cannabis

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

एअर इंडियाच्या ४ ऑगस्ट रोजीच्या फुकेत-दिल्ली फ्लाईटमधील घटनेबाबत धक्कादायक खुलासा झाला आहे. मुख्य पायलटने गांजा ओढून विमान चावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एअर इंडियाच्या AI2379 या विमानाचा पायलट-इन-कमांड प्रयोगशाळेतील पुष्टीकरण चाचणीत गांजाच्या सेवनाबाबत 'पॉझिटिव्ह' आढळला आहे. फुकेत-दिल्ली विमान आहे ४ ऑगस्ट रोजी अचानक सुमारे ३०० फूट खाली आले होते. या घटनेत किमान १७ प्रवासी आणि कर्मचारी जखमी झाले होते.

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