Air India Turbulence Incident : एअर इंडिया फुकेत-दिल्ली फ्लाईटच्या 'त्या' घटनेबाबत धकक्कादायक माहिती समोर; मुख्य पायलटने ओढला होता गांजा

एअर इंडियाच्या ४ ऑगस्ट रोजीच्या फुकेत-दिल्ली फ्लाईटमधील घटनेबाबत धक्कादायक खुलासा झाला आहे. मुख्य पायलटने गांजा ओढून विमान चावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एअर इंडियाच्या AI2379 या विमानाचा पायलट-इन-कमांड प्रयोगशाळेतील पुष्टीकरण चाचणीत गांजाच्या सेवनाबाबत 'पॉझिटिव्ह' आढळला आहे. फुकेत-दिल्ली विमान आहे ४ ऑगस्ट रोजी अचानक सुमारे ३०० फूट खाली आले होते. या घटनेत किमान १७ प्रवासी आणि कर्मचारी जखमी झाले होते..दोन्ही वैमानिकांची वैद्यकीय चाचणी या घटनेनंतर, दोन्ही वैमानिकांची 'सायकोअॅक्टिव्ह' (मानसिक स्थितीवर परिणाम करणाऱ्या) पदार्थांच्या सेवनाबाबत तपासणी करण्यात आली. सूत्रांनुसार, सह-वैमानिकाच्या (को-पायलट) प्राथमिक चाचणीत कोणतीही समस्या आढळली नाही. मात्र, मुख्य वैमानिकाच्या प्राथमिक तपासणीच्या निकालामुळे सखोल चौकशीची गरज भासली. परिणामी, मुख्य वैमानिकाचा नमुना पुष्टीकरण चाचणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला. या तपासणीत नमुना गांजाबाबत पॉझिटिव्ह आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. . दोघांनाही रोस्टरमधून हटवले चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दोन्ही वैमानिकांना उड्डाण कर्तव्याच्या यादीतून आधीच हटवण्यात आले होते; म्हणजेच, सध्या त्यांच्यावर कोणतीही उड्डाण जबाबदारी नाही. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकरणांनी त्यांचे निष्कर्ष सादर केल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल. .४ ऑगस्ट रोजी एअर इंडियाचे AI2379 हे विमान थायलंडमधील फुकेत येथून दिल्लीकडे येत होते. प्रवासादरम्यान, विमानाला अचानक आणि तीव्र 'टर्ब्युलन्स'चा (हवेतील अस्थिरतेचा) सामना करावा लागला. यामुळे विमानात असलेले १३ प्रवासी आणि चार कर्मचारी जखमी झाले आणि त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. काही प्रवाशांना कान, मान आणि खांद्याला दुखापत झाली होती..पायलट नशेत? एअर इंडियाचं विमान हवेत अचानक ३०० फूट खाली आलं, प्रवाशांसह क्रू मेंबर जखमी.विमानात एकूण १३७ प्रवासी आणि ८ कर्मचारी होते. टर्ब्युलन्सच्या घटनेनंतरही विमान सुरळीतपणे पुढे गेले आणि सकाळी ११:०७ वाजता दिल्ली विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. एअर इंडियाच्या माहितीनुसार, घटनेनंतर १३ प्रवासी आणि ४ कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आले होते. ४ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६:५० वाजेपर्यंत पाच प्रवाशांना रुग्णालयातून सोडण्यात आले होते आणि इतरांनाही उपचार व तपासणीनंतर सोडण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.