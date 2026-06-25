Air India Flight Incident : एअर इंडियाचे विमान अचानक पाकिस्तानात पोहोचले, वैमानिकावर कारवाई; चूक की जाणीवपूर्वक रचलेले कारस्थान?

Air India Flight Incident: भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंधांमुळे दोन्ही देशांची हवाई क्षेत्रे एकमेकांच्या विमानांसाठी साधारणपणे बंद असतात. मात्र, सोमवारी रात्री अशी एक घटना घडली जेव्हा दिल्लीहून अमृतसरला जाणारे एअर इंडियाचे विमान (AI-321) आपल्या निर्धारित मार्गावरून भरकटले आणि पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात शिरले. त्यानंतर पाकिस्तानी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने (ATC) चेतावणी दिली आणि विमान परत फिरवण्याचे निर्देश दिले..मिळालेल्या माहितीनुसार, एअर इंडियाचे एअरबस AI-321 विमान सोमवारी रात्री ९:१८ च्या सुमारास नवी दिल्लीहून अमृतसरसाठी रवाना झाले होते, परंतु ते भरकटून पाकिस्तानच्या हद्दीत गेले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियंत्रण प्रणालीवर पाकिस्तानी एअर ट्रॅफिक अधिकाऱ्यांकडून चेतावणी मिळाल्यानंतरच वैमानिकाला या घुसखोरीची जाणीव झाली. त्यानंतर स्थानिक एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने विमानाला दिल्लीला परत जाण्याचे निर्देश दिले आणि विमानाने तसेच केले..Premium|Operation Sindoor 2025 : ऑपरेशन सिंदूर माध्यमे आणि माहितीची लढाई .विमान दिल्लीला परतले सूत्रांनी सांगितले की, हे विमान नवी दिल्लीहून अमृतसरला साधारण एका तासात पोहोचणार होते, परंतु त्याऐवजी ते पाकिस्तानच्या हद्दीत गेले. रात्री ११:३० च्या सुमारास ते दिल्लीला परतले. दोन तासांच्या तपासणीनंतर, त्याला पुन्हा उड्डाणाची परवानगी देण्यात आली आणि अखेरीस ते पहाटे २:२० च्या सुमारास अमृतसरच्या श्री गुरु राम दास जी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरले. विमानतळ प्रशासनाने या विचलनाचे कारण उड्डाणादरम्यान विमानाच्या नेव्हिगेशन प्रणालीमध्ये झालेली तांत्रिक बिघाड असल्याचे सांगितले. वैमानिकावर कारवाई अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतीय हद्दीत असतानाच वैमानिकाला '१३ डीएमई' (DME - डिस्टन्स मेजरिंग इक्विपमेंट) बिंदूवर 'होल्ड' (गोलाकार फिरत राहणे) करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, वैमानिकाने विमान पुढे नेणे सुरूच ठेवले आणि नंतर डावीकडे वळवले, ज्यामुळे ते पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात शिरले. या घटनेनंतर, एअरलाइनने चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि वैमानिकाला कर्तव्यावरून (ड्युटी रोस्टरमधून) हटवले आहे..वैमानिकावर कारवाई अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतीय हद्दीत असतानाच वैमानिकाला '१३ डीएमई' (DME - डिस्टन्स मेजरिंग इक्विपमेंट) बिंदूवर 'होल्ड' (गोलाकार फिरत राहणे) करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, वैमानिकाने विमान पुढे नेणे सुरूच ठेवले आणि नंतर डावीकडे वळवले, ज्यामुळे ते पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात शिरले. या घटनेनंतर, एअरलाइनने चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि वैमानिकाला कर्तव्यावरून (ड्युटी रोस्टरमधून) हटवले आहे..India Pakistan UN : आपल्याच नागरिकांवर बॉम्ब हल्ले करणाऱ्या देशाने आम्हाला शिकवू नये, दहशतवादावरुन भारताने पाकिस्तानला सुनावले खडे बोल. किरकोळ घटना विमानतळ अधिकारी भूपेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, विमान पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात सुमारे १.५ मैल आत गेले होते. या घटनेचे वर्णन 'किरकोळ घटना' असे करत त्यांनी नमूद केले की अशा गोष्टी घडणे असामान्य नाही. मात्र, जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की परतताना विमानाला अमृतसरकडे न वळवता दिल्लीला का पाठवण्यात आले, तेव्हा सिंग यांनी स्पष्ट केले की परतीच्या प्रवासादरम्यान विमान स्थिर झाले नव्हते, त्यामुळे त्याला मूळ ठिकाणी (दिल्लीला) परत आणणे आवश्यक होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.