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Air India Flight Incident : एअर इंडियाचे विमान अचानक पाकिस्तानात पोहोचले, वैमानिकावर कारवाई; चूक की जाणीवपूर्वक रचलेले कारस्थान?

India Pakistan Airspace : दिल्ली–अमृतसर एअर इंडिया AI-321 विमान नेव्हिगेशन बिघाडामुळे चुकून पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात शिरले. पाकिस्तानी ATC ने तत्काळ चेतावणी देत विमानाला परत फिरण्याचे निर्देश दिले.
Air India Flight Incident

Air India flight AI-321 entered Pakistan airspace due to navigation failure

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Air India Flight Incident: भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंधांमुळे दोन्ही देशांची हवाई क्षेत्रे एकमेकांच्या विमानांसाठी साधारणपणे बंद असतात. मात्र, सोमवारी रात्री अशी एक घटना घडली जेव्हा दिल्लीहून अमृतसरला जाणारे एअर इंडियाचे विमान (AI-321) आपल्या निर्धारित मार्गावरून भरकटले आणि पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात शिरले. त्यानंतर पाकिस्तानी एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने (ATC) चेतावणी दिली आणि विमान परत फिरवण्याचे निर्देश दिले.

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